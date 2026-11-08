Estamos entregando casas a personas que nunca imaginaron tenerlas: presidenta Claudia Sheinbaum

• En Chiapas, la meta sexenal es de 70 mil 500 viviendas, con una inversión de 42 mil 300 mdp, en beneficio de 254 mil personas.

• Se entregaron las primeras 56 viviendas de las 400 que se construyeron en el Infonavit Los Poetas y 311 constancias de liquidación de créditos del Fovissste.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 8 de noviembre de 2026.- En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de 56 viviendas en el Infonavit Los Poetas y 311 constancias de liquidación del Fovissste, en el marco del Programa de Vivienda para el Bienestar, que proyecta construir 70 mil 500 nuevas casas en la entidad y beneficiar a nivel nacional a 12 millones de familias que menos tienen y que históricamente nunca imaginaron tener acceso a una vivienda, mediante la edificación de 1.8 millones de hogares, el otorgamiento de créditos y la reestructuración de 5 millones de créditos impagables.

“Lo que pasa es que lo que estamos haciendo es justicia, porque ya habían pagado lo que tenían que pagar. Así que ahora por eso reestructuramos más de cinco millones de créditos del Infonavit y del Fovissste. Y ahora, pues, estamos entregando casas a personas que nunca imaginaron que iban a poder tener una casa. ¿No es algo maravilloso? Bueno, es el día más feliz de mi vida poder servir al pueblo”, afirmó.

La jefa del Ejecutivo federal explicó que, a diferencia del pasado neoliberal, los gobiernos de la Cuarta Transformación tienen apoyo popular, ya que 13 millones de adultos mayores y 3 millones de mujeres de 60 a 64 años reciben una pensión; más de 500 mil personas participan en Sembrando Vida; todas las personas con discapacidad reciben un apoyo, y a 2 millones de productores del campo se les brindan fertilizantes gratuitos y un apoyo para la producción. Además, destacó la construcción de trenes de pasajeros, hidroeléctricas y carreteras, lo que demuestra la unidad entre pueblo y gobierno.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que la meta del Programa de Vivienda para el Bienestar en Chiapas es de 70 mil 500 casas, con una inversión de 42 mil 300 millones de pesos (mdp), en beneficio de 254 mil personas. De esa meta, se registra un avance de 35 mil 602 viviendas, además de la entrega de 30 mil créditos de mejoramiento y la reestructuración de 51 mil 294 créditos impagables.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que en el Infonavit Los Poetas se construyeron 400 viviendas, que se vendieron en tres días. Hoy se entregaron las primeras 56 y se prevé que en los próximos días se entreguen 100 más. Agregó que la meta de la institución en Chiapas es de 34 mil viviendas, con una inversión de 21 mil millones de pesos (mdp), y se prevé que para el cierre de este año se concluya con un avance de 92 por ciento. Además, informó sobre la reestructuración de créditos impagables en beneficio de 44 mil familias de la entidad.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, agradeció a la presidenta de México por esta gira de trabajo en la entidad para la supervisión e inauguración de obras, la entrega de Becas para el Bienestar y de nuevas viviendas con inversión federal. “No me alcanzaría la mañana para agradecerle tanto de lo que usted hace a favor del estado de Chiapas”, expresó.

La beneficiaria Citlali Guadalupe López Romero agradeció a la mandataria por este programa, que representa un logro que le permitirá dejar de pagar renta, y afirmó que las Viviendas para el Bienestar no están apalabradas y son accesibles para todas y todos. Por su parte, el beneficiario Ángel José Orantes Zúñiga también expresó su agradecimiento por su nueva casa.