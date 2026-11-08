Madre se arrodilla en la Fiscalía de BC para exigir justicia por su hijo Rudy Garibay

En un desgarrador clamor de justicia, Guadalupe Vizcarra se arrodilló ante un funcionario de la Fiscalía General del Estado de Baja California en Mexicali, para suplicar el esclarecimiento del asesinato de su hijo, José Rodolfo "Rudy" Garibay Vizcarra, un reconocido jugador local de béisbol ejecutado a tiros el pasado 31 de octubre.

El homicidio ocurrió durante una fiesta de Halloween, cuando un sujeto armado ingresó al inmueble y disparó a quemarropa contra el joven. El agresor logró huir tras pasar desapercibido entre los asistentes al portar una máscara de "Ghostface", el personaje antagonista de la saga cinematográfica de terror Scream.

"Señora Gobernadora, apiádese de mi corazón": el desgarrador llamado

Con pancartas que mostraron la fotografía de Rudy, familiares y allegados se apersonaron en las instalaciones ministeriales para demandar que la investigación no quede en la impunidad. Durante la movilización, Guadalupe Vizcarra se hincó frente a las autoridades para pedir el arresto del responsable.

"No es faramalla lo que voy a hacer, no es que digan que soy una payasa; yo nada más me voy a hincar y le voy a pedir a la justicia que la haga, por favor. Mi hijo era bueno. Le pido clemencia a la justicia; señora Gobernadora, apiádese de mi corazón, de plano por favor se lo pido. Autoridades: estoy sufriendo", expresó entre lágrimas la madre de la víctima.

Vizcarra recordó los momentos previos al ataque, señalando que se encontraba bailando con su hijo instantes antes de escuchar las detonaciones que interrumpieron la festividad y la llevaron a resguardar a los menores presentes en la vivienda.

Rendirán homenaje al deportista local mientras avanza la indagatoria

Además de las protestas ciudadanas, la comunidad deportiva de Mexicali rindió un homenaje de despedida de cuerpo presente a Rudy Garibay en el campo de béisbol donde solía practicar, reconociendo su trayectoria en las ligas locales.

Por su parte, un funcionario adscrito al área de Homicidios de la Fiscalía de Baja California recibió a la comisión de manifestantes para atender sus peticiones y se comprometió a mantener un canal directo de comunicación con la familia para informarle sobre las actualizaciones de las pesquisas.