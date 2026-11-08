Infonavit llega a mitad de créditos de vivienda que entregará este sexenio

El Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) llegó a la mitad de los créditos de vivienda que entregará este sexenio, informó el titular de ese organismo, Octavio Romero, durante la entrega de nuevos departamentos a beneficiarios en el estado de Chiapas, que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el programa Nacional de Vivienda, el Infonavit tiene la mayor carga de construcción de vivienda nueva en el sexenio, con un millón 200 mil unidades por construir hacia 2030.

Es un millón 200 mil viviendas para el Infonavit. Informarle que tenemos aprobadas y contratadas 593 mil viviendas. Estamos a seis mil del 50 por ciento de la meta. Creemos que a finales de este año la vamos a rebasar”, puntualizó Romero.

Sheinbaum ha establecido en un millón 800 mil unidades la meta de construcción de vivienda a construir por el gobierno federal en el sexenio, e incluyen las que edificará el Infonavit, el Fovissste y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

La titular del Ejecutivo insistió en que la construcción de las viviendas y el otorgamiento de los créditos es uno de los motivos por los que su administración tiene buenos niveles de aprobación entre los ciudadanos.

Liquidamos, reestructuramos las deudas de 5 millones de personas, porque estamos entregando vivienda, porque estamos haciendo obras, porque estamos haciendo hidroeléctricas, porque estamos haciendo trenes, porque estamos haciendo carreteras, pues cómo no va a haber unión entre pueblo y gobierno, porque cumplimos”, sentenció.

La presidenta recordó que su administración no solo otorga créditos, sino que construye viviendas nuevas a menores costos. Esto se logra gracias a que se obtienen los terrenos de la reserva territorial que tienen los gobiernos federales, estatales y municipales, y con ello se reduce el costo de cada unidad.

A diferencia de gobiernos anteriores, los créditos se entregan directamente a los derechohabientes y no para contratar créditos con alguna empresa privada.

Además, se tienen estrategias de estructuración de créditos, para condonar deudas, y liberación gratuita de escrituras.

Nosotros facilitamos a que se cumpla algo que es un derecho del pueblo de México, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, el acceso a la salud, un buen salario, poder poner un pequeño negocio”, explicó la titular del Ejecutivo.

Sheinbaum dijo que anteriormente el Infonavit era una entidad que se dedicaba a la “usura” de los derechohabientes, y que sus directivos se dedicaban a la “transa” y a la “robadera”.