Bolaños Cacho llama a debatir con respeto el Presupuesto de Egresos 2027

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, llamó a las distintas fuerzas políticas a privilegiar el diálogo, los argumentos y el respeto durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, que comenzará este lunes a las 15:00 horas.

En un mensaje difundido en redes sociales, el legislador señaló que la discusión del paquete presupuestal, que contempla recursos por 10 billones 636 mil millones de pesos, representa una de las responsabilidades más importantes del Poder Legislativo, pues definirá la distribución del gasto público en sectores prioritarios como educación, salud y seguridad.

Bolaños-Cacho Cué informó que previamente ha sostenido acercamientos con las y los coordinadores parlamentarios para construir acuerdos que permitan desarrollar un debate serio y responsable.

Subrayó que la aprobación del Presupuesto de Egresos es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, por lo que pidió a los legisladores dejar de lado, al menos durante esta semana, la competencia electoral y concentrarse en el análisis de los recursos públicos.

La solución a los problemas de la ciudadanía no se encuentra con insultos ni con descalificaciones, se encuentra con argumentos y con debates serios", expresó.

El presidente de la Mesa Directiva aseguró que mantendrá el diálogo con todas las fuerzas políticas para promover el respeto y elevar el nivel de la discusión parlamentaria.

Finalmente, hizo votos para que el debate esté a la altura de las expectativas de la ciudadanía y prevalezcan el entendimiento, la responsabilidad y el profesionalismo en la definición del gasto público para 2027.