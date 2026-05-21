Sergio Argüelles dejará dirección general de FINSA a Rocío Palafox en junio

Rodrigo Pacheco entrevista a Sergio Argüelles, líder de FINSA, empresa destacada en el desarrollo inmobiliario industrial, para hablar sobre el proceso de institucionalización de la compañía. Tras 30 años al frente como director general, Argüelles anunció una transición en la que cederá este puesto a Rocío Palafox a partir del 1 de junio, mientras él asumirá el rol de presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración.

Se habló durante la entrevista de:

• Institucionalización estratégica: FINSA culmina un proceso de sucesión planeado durante cuatro años para transitar de una empresa familiar a una estructura más institucional. La nueva directora general, Rocío Palafox, aportará su experiencia previa en General Electric y el Banco Interamericano de Desarrollo para encargarse de la operación diaria, mientras Argüelles se enfocará en la estrategia de largo plazo.

• Retención de talento y estabilidad: A pesar de los retos que supone un cambio de liderazgo, la empresa realizó una transición transparente y bien comunicada. Rocío Palafox ya llevaba casi cinco años en la compañía, lo que facilitó su integración con los distintos equipos directivos y permitió evitar pérdida de talento o renuncias tras el nombramiento.

• Ejemplo para otras empresas familiares: Argüelles destacó que soltar el control operativo es un paso indispensable que todas las empresas familiares deben considerar en su evolución, ya que permite incorporar talento externo altamente capacitado y libera a los fundadores para asumir una visión más estratégica y de largo plazo del negocio.