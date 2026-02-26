Innovar para vivir mejor: el modelo que está transformando el desarrollo farmacéutico en México

La industria farmacéutica en México ha transitado de ser un sector centrado en la producción a convertirse en un motor de desarrollo, innovación y formación de talento especializado. En ese proceso, la introducción de nuevos medicamentos no solo amplía portafolios: fortalece cadenas de valor, impulsa inversión y exige anticiparse a un mercado en constante transformación. En el centro de esta evolución está el bienestar del paciente.

En este contexto, PiSA Farmacéutica representa un caso ilustrativo de cómo la visión estratégica y la capacidad científica pueden traducirse en soluciones concretas. Fundada hace más de ocho décadas en Guadalajara bajo la convicción de “vivir una vida al servicio de la vida”, la compañía ha consolidado una trayectoria de 81 años marcada por la expansión productiva y el desarrollo sostenido de nuevos productos.

Durante 2025, esa visión se materializó en una agenda de lanzamientos que marcó un hito interno: incorporación de nuevos productos en seis áreas terapéuticas estratégicas, entre ellas sistema nervioso central, gastroenterología, dolor y oftalmología, además del fortalecimiento de alianzas internacionales. El resultado incluyó la incorporación de más de diez nuevas moléculas al portafolio.

Ampolletas y cajas de medicamento inyectable exhibidas en una línea de producción farmacéutica, como parte del portafolio de soluciones desarrolladas en México. Excélsior

Para Manuela Arboleda, responsable del desarrollo de negocios, estos avances reflejan la capacidad de una empresa mexicana de competir en una industria global altamente exigente. “Para mí es un orgullo trabajar en una organización mexicana que, en una industria marcada por la innovación a nivel internacional, ha logrado desarrollar y lanzar nuevos productos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los mexicanos”, afirma. Más allá de los lanzamientos, subraya que cada proyecto implica evaluar riesgos, anticipar escenarios y sostener una apuesta permanente por el crecimiento de largo plazo.

En el núcleo de esta dinámica se encuentra el Centro de Desarrollo, inaugurado en 2024, un complejo de más de 12 mil metros cuadrados que integra planta piloto, laboratorios analíticos y células de trabajo multidisciplinarias. Diseñado para reproducir condiciones productivas reales a escala experimental, permite que

Personal especializado recorre el área de producción en una planta farmacéutica, donde se fabrican y supervisan procesos relacionados con la elaboración de medicamentos. Excélsior

formuladores, analistas y líderes de proyecto trabajen de forma coordinada, acelerando procesos sin sacrificar rigor técnico.

Adriana Cortés, Directora del Centro de Desarrollo de Genéricos, enfatiza que el valor de estos avances no se mide únicamente en cifras. Para ella, cada lanzamiento confirma la solidez científica y productiva construida durante casi 25 años de evolución del área, que pasó de ser un equipo reducido a integrar hoy a más de 500 profesionales dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevos medicamentos. “Nada de esto sería posible sin las personas”, añade.

Con más de 30 mil colaboradores y una expansión dentro y fuera de México, la compañía ha fortalecido su capacidad de innovación mediante la incorporación de mejores prácticas internacionales, talento global y herramientas tecnológicas avanzadas. El liderazgo, coinciden ambas directivas, se ejerce desde el propósito: recordar que detrás de cada proceso hay un paciente esperando una solución.

Exhibición del portafolio de medicamentos desarrollados por una farmacéutica mexicana, con productos organizados por líneas terapéuticas en un espacio corporativo. Excélsior

Así, la incorporación de nuevos productos no responde a una lógica aislada de mercado, sino a un modelo continuo de innovación que combina visión estratégica, conocimiento técnico y cultura organizacional orientada al largo plazo. En un entorno industrial cada vez más complejo, transformar desarrollo en bienestar se convierte no solo en una meta empresarial, sino en una responsabilidad compartida con la sociedad.

