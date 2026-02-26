Del Mediterraneo al Adriático: los nuevos destinos para navegar en velero o catamarán con Globesailor

Globesailor, agencia especializada en alquiler de barcos y experiencias de navegación, anuncia la incorporación de Malta y Tropea (sur de Italia) a su oferta en el Mediterráneo, y prepara la incorporación de Albania como nuevo destino en el eje Mediterráneo/Adriático. Esta ampliación se enmarca en su estrategia para la primera mitad de 2026, con foco en el arranque de temporada que marca Semana Santa, uno de los primeros grandes picos del año para reservar vacaciones en el mar.

La apuesta por estos nuevos destinos llega tras detectar un aumento en la demanda de chárter náutico en el Mediterráneo y el Adriático dentro de la propia actividad de Globesailor. En las primeras semanas del año, la agencia observa fuertes incrementos en Croacia (+233 %), Italia (+180 %) y Grecia (+75 %), mercados que tradicionalmente marcan tendencia en reservas de primavera y verano.

En particular, destaca el empuje de Dalmacia dentro de Croacia (+133 %), Cerdeña en Italia (+100 %) y el área Peloponeso/Cícladas en Grecia (+86 %). Baleares también registra un crecimiento del +33 %. Por tipo de embarcación, se consolida el interés por alquiler velero y alquiler catamarán, dos formatos muy demandados para itinerarios de varios días.

"El Mediterráneo y la zona del Adriático vuelven a concentrar una parte muy importante de las preferencias por destinos entre los clientes de Globesailor. De ahí la decisión de diversificar y reforzar la oferta para ampliar opciones y disponibilidad de cara a Semana Santa y al verano", señala Olivier Albahary, CEO de Globesailor.

Malta, Tropea y Albania: nuevas rutas, misma esencia mediterránea

Para el viajero que está planeando Europa como destino para navegar, estas incorporaciones están pensadas para hacer más fácil elegir un plan de mar "llave en mano": desde un crucero en velero más relajado hasta propuestas de alquiler de yates para viajar en familia o con amigos, con opciones de rutas mediterráneas clásicas (y otras emergentes) para primavera y verano.

Semana Santa: el "pistoletazo" para reservar barco en el Mediterráneo

Globesailor subraya que Semana Santa suele activar la demanda de primavera-verano. Los viajeros buscan asegurar barco, fechas y tripulación con antelación y aprovechar mejores precios, especialmente en rutas de alta demanda como son alquilar un crucero en Grecia o en Croacia.