Quieren grueso calibre policiaco en Chiapas; lanzan propuesta

El gobierno de Chiapas adquirió un promedio de mil armas para equipar al grupo de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y a la Guardia estatal, así como equipo de vanguardia tecnológica, botiquines tácticos de combate.

Durante una presentación encabezada por el gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar, se entregaron las primeras 500 armas, las cuales contarán con cinco cargadores cada una, también cuenta con una mira táctica, es un fusil utilizado por las fuerzas especiales a nivel mundial y próximamente se dotará de otras 500 armas a las corporaciones policiacas.

La característica del fusil es de un cañón largo, aunque el cuerpo es pequeño y vanguardista, también se adquirirán 308 automáticos más 200 armas bloc17 de quinta generación que se adquirirán este año.

En 2026 reforzarán equipamiento de la policía chiapaneca

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño informó que este año se reforzará el equipamiento con cinco unidades Kanan, 15 vehículos blindados VTL, mil chalecos antibalas, dos aeronaves no tripuladas y la incorporación de un helicóptero Bell 206 para continuar con operativos de alto impacto en todo el estado.

En breve se graduarán 100 elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), con lo que se alcanzarán 850 integrantes de élite, de los mil previstos.

Gobernador mandara propuesta al Congreso estatal

Ramírez dio a conocer que en los próximos días presentará una iniciativa al Congreso del estado de Chiapas, para que las corporaciones de seguridad puedan portar armas de muy alto poder y sea la primera corporación de seguridad pública estatal en México en ser dotada de armamento para hacerle frente a la delincuencia.

Dijo que una vez aprobada la iniciativa a nivel local se mandaría al Congreso de la Unión.

“Voy a presentar una iniciativa al Congreso del Estado para que, a su vez, en caso de ser aprobada, se presente el proyecto de decreto al Congreso de la Unión para que nuestras corporaciones de seguridad puedan portar armas de muy alto poder y sea la primera corporación de seguridad pública estatal en México en ser dotada de armamento para hacerle frente a la delincuencia y, de esa forma, seguir garantizando la tranquilidad y la paz del pueblo de Chiapas”, escribió el gobernador chiapaneco en su cuenta de la red social Facebook.

*mcam