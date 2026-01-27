Quieren fabricar mi culpabilidad: Farías Laguna; pide apoyo a la Presidenta

Por medio de una carta, el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, vinculado en un caso de presunto desvió de hidrocarburos, conocido como huachicol fiscal, solicitó la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga y revise su caso, en el que se le está acusando con evidencias falsas.

“Señora presidenta, en la información contenida en los tomos de la carpeta de investigación 5608/2025, existe información en la que se me quiere fabricar como culpable, iniciándose una investigación por un video de YouTube que no existe, y de ahí forzando una serie de datos y técnicas de investigación llenas de imprecisiones que al día de hoy les ha servido para mantenerme privado de la libertad; un intento por parte de Marina de terminar con mi carrera profesional (al darme de baja sin terminar el proceso legal) y, lo más importante, una afectación a mi familia que quedará como una huella para toda la vida en mi esposa y mis hijas menores, al quererme culpar de algo que yo no hice ni tuve participación alguna”, afirmó Farías Laguna en su misiva.

El exintegrante de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), actualmente se encuentra vinculado a proceso y con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Tras las investigaciones del supuesto ingreso de combustible en barcos, a puertos de Tamaulipas, para su desvío, en colusión con otras autoridades, el entonces vicealmirante fue detenido, el 2 de septiembre de 2025, en su oficina ubicada en la Inspección de la Décima Región Naval, en Salina Cruz, Oaxaca.

En su carta, el exvicealmirante Farias Laguna acusó que tanto la Semar como la Fiscalía General de la República (FGR) están actuando de manera irregular, al considerarlo ya culpable, incluso perdiendo su trabajo.

“Recurro a usted porque este caso ha sido llevado a cabo con un efecto corruptor y ha sido politizado de una manera tal que me ha sido imposible llevar a cabo una defensa adecuada, ya que diversas instancias judiciales, la propia Fiscalía, así como la Secretaría de Marina, me tratan como culpable, y muestra de ello es que la propia Secretaría de Marina me dio de baja de la institución el 18 de diciembre de 2025 de una manera ilegal, situación ante la cual establecí el recurso legal para salvaguardar mis derechos y mis prestaciones sociales. Menciono esto porque es muestra de la mala actuación en contra de mi persona”, explicó.

Pidió a la presidenta Sheinbaum Pardo que se le facilite el acceso al expediente, con los cargos en su contra, para que su defensa realice una mejor estrategia.

“Se le solicitó a la Fiscalía acceso a la investigación complementaria y a la fecha no se me ha facilitado nada de lo peticionado, siendo esto de vital importancia para llevar una defensa adecuada.”

Detalles sobre el caso de huachicol fiscal

La FGR y la Marina inician la carpeta de investigación 5608/2025.

2/09/25

Captura

El entonces vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna es detenido en sus oficinas de la Inspección de la Décima Región Naval, en Salina Cruz, Oaxaca.

9/09/25

Procesado

Un juez de control dicta el auto de vinculación a proceso. Se le impone la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa contra el mando de la Marina.

18/12/25

Baja

La Secretaría de Marina oficializa su baja de la institución. El exmilitar califica esta acción de ilegal por ocurrir antes de que se dicte una sentencia definitiva.

26/01/26

Clemencia

Envía una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, denunciando un “efecto corruptor”, fabricación de culpabilidad y pidiendo su intervención.

No hay una baja en firme, dice abogado; huachicol fiscal

De la redacción

Las declaraciones del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, sobre la baja definitiva de cuatro mandos navales presuntamente vinculados a una red de huachicol fiscal contrastan con la versión jurídica que sostiene la defensa de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, acusados de huachicol fiscal. El abogado Epigmenio Mendieta afirmó que “no existe, en términos legales, una baja firme y definitiva mientras el Poder Judicial no resuelva los juicios de amparo interpuestos”.

De acuerdo con el defensor, la Secretaría de Marina inició dos procedimientos administrativos distintos en 2025 para separar del servicio a ambos elementos, lo que difiere de la narrativa pública. “A ambos se les inició procedimiento de baja y en ambos casos se promovió juicio de amparo contra el inicio mismo del proceso”, explicó en entrevista con Imagen Radio.

En el caso del contraalmirante Fernando Farías Laguna, señalado en medios como prófugo y ya separado de la institución, la defensa sostiene que un juez federal le concedió suspensión provisional y definitiva al considerar que la autoridad carecía de facultades para iniciar el procedimiento. “Hoy Fernando sigue siendo militar activo hasta que se resuelva el fondo del amparo”, precisó el abogado.

Sin embargo, la situación del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna es distinta. Aunque la Marina resolvió su baja el 18 de diciembre, la defensa impugnó esa decisión mediante un nuevo amparo constitucional, lo que mantiene suspendidos sus efectos. “Estamos en espera del auto de admisión para que se conceda la suspensión y se mantenga el estado actual de las cosas”.