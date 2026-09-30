¡Quería bajar de peso! Señora muere tras consumir suplementos "Diablo" no recetados

Por ingerir medicamentos para bajar de peso una mujer falleció este miércoles en las instalaciones del Hospital General de Zona número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo, Coahuila.

De acuerdo al reporte médico la mujer identificada como Juana María Paredes Rubalcaba, de 54 años de edad, había ingresado el pasado 20 de septiembre por el consumo de medicamentos que no le habían sido recetados.

Había ingerido medicamento conocido como "El Diablo" y "Anfetamina", sin indicar la cantidad.

Personal del hospital notificó a las autoridades del deceso de la mujer.

En 2022, Cofepris emitió alerta sanitaria por "Diablo"

En febrero del 2022, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria sobre la comercialización irregular de los productos “Diablo Testo”, “Diablo Burn 24/7”, “Diablo Carne”, “Diablo Amino”, “Diablo Kong” y “Diablo Power”, los cuales se hacen pasar por suplementos alimenticios incumpliendo la regulación sanitaria.

En el texto disponible en su página oficial, Cofepris detalla que los productos "Diablo" contienen ingredientes prohibidos y adjudican indebidamente propiedades terapéuticas, por lo que se alerta sobre estos productos engaño, antes conocidos como “productos milagro”, los cuales prometen aliviar padecimientos, quitar dolores, curar enfermedades, mejorar la apariencia física y/o adelgazar sin presentar ninguna evidencia técnico-científica, aprovechándose de la urgencia y causando riesgos a la salud.

Los productos engaño marca “Diablo” prometen falsamente potenciar la vida sexual; generar y promover el incremento constante de testosterona; reparar fibras musculares desgastadas; quemar grasa; e incrementar la oxigenación en los cuerpos de sus consumidores. Son distribuidos por la empresa Vilicomsa, S.A. de C.V., en presentación polvo, tabletas y cápsulas”, se detalló.

En ese momento, Cofepris recalcó que no autorizó ninguno de los productos mencionados como suplementos alimenticios ni como medicamentos, lo que deja en evidencia que no se cuenta con información crítica de la seguridad, calidad o eficacia de los ingredientes contenidos.

La autoridad reguladora recomendó no consumir ninguno de los productos citados ni cualquier otro que infrinja la normatividad sanitaria vigente por representar un riesgo para la salud.

Se añadió que su venta se detectó en páginas web de suplementos para deportistas y en redes sociales, por lo que se recuerda que, al no cumplir lo establecido en la legislación sanitaria vigente, no deben ser comercializados, distribuidos ni publicitados por ningún medio o empresa.

En la misma publicación, Cofepris pide a la población que en caso de detectar cualquiera de estos productos en venta en algún establecimiento o página de internet, realicen una denuncia sanitaria en la página gob.mx/Cofepris; añadiendo la ubicación de puntos de venta o ligas web, lo que ayuda a lograr una acción regulatoria más expedita y efectiva.