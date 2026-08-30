“Queremos un juicio justo para Fernando (Farias)”; esposa denuncia amenazas

Mónica Gámez Grijalva, esposa de Fernando Farías Laguna, excontraalmirante de la Secretaría de Marina Armada de México acusado por la Fiscalía General de República (FGR) como presunto líder de una red de huachicol fiscal, afirma que ha recibido amenazas de que le van a enjuiciar si no se calla y deja de dar entrevistas. Además, narró que en las primeras audiencias de su marido el Ministerio Público Federal ha quedado evidenciado por inconsistencias en la acusación.

En entrevista para Excélsior, reveló que un naval estaba citado a comparecer por la juez federal en calidad de testigo, pero Mónica Gámez afirma que la FGR dijo que ni siquiera lo ha localizado para entregarle el citatorio, que no saben dónde radica y que estaría desaparecido.

Nosotros no queremos victimizarnos, no queremos privilegios, sólo exigimos un juicio justo y que todos los que son responsables del mayor desfalco a la nación mexicana, paguen con cárcel”, manifestó.

Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías. Foto: Especial.

Mi esposo es inocente, él fue el que denunció y el pueblo tiene derecho a conocer la verdad”, agregó Gámez Grijalva.

Acusan inconsistencias en la investigación contra Fernando Farías

La esposa de Fernando Farías, quien fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, dijo que la mayor injusticia es que las autoridades ministeriales no están aplicando la ley con el mismo rigor para todos los implicados en la carpeta de investigación.

Dijo que a su esposo lo acusan de ser el líder de una red que comenzó a traficar desde 2019.

El abogado le preguntó a la FGR cuándo aparece Fernando Farías como líder y le responden que en enero de 2023, pero ese año mi esposo estuvo en España, como agregado naval, desde 2021 hasta finales de 2023, estuvo en otro continente, cómo iba a operar esta red, eso no lo pueden explicar las autoridades”, aseguró la esposa.

Fernando Farías Laguna es señalado por la FGR como presunto líder de la organización denominada Los Primos, dedicada al contrabando de hidrocarburos.

Junto con su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, es identificado como uno de los responsables de diseñar una estrategia para controlar aduanas marítimas y facilitar el ingreso irregular de combustible al país. Ambos son sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

Mónica Gámez denuncia amenazas y persecución

Mónica Gámez afirma que el Estado Mexicano le ha fabricado un caso a su esposo para inculparlo por atreverse a denunciar. Señala que ella y su defensa legal han recibido amenazas de que también a ellos los van a investigar.

Pero yo no tengo miedo, no me van a callar, a mí no me han congelado las cuentas porque no han encontrado nada en contra de mí, ni de mi esposo, si ahora me inventan algo es porque he estado dando entrevistas, pero no lo voy a dejar solo y vamos a defendernos”, afirmó Mónica Gámez.

El miércoles, la esposa de Fernando Farías denunció que una camioneta la estuvo persiguiendo, ahora trae escoltas de la Fiscalía General de Justicia en Sonora que la cuidan a ella y a sus hijas las 24 horas del día.

Documentos reservados podrían demostrar inocencia de Farías

Mónica afirma que existen una serie de documentos que el Gobierno Federal reservó por cinco años como asunto de seguridad nacional, los cuales podrían servir para demostrar la inocencia de su esposo.

También ha advertido que hay más pruebas que ella entregó a personas de su confianza y que se harán públicos si algo le ocurre a su familia.

*mcam