‘Quemaban’ a personas en redes sociales y las extorsionaban; caen operadores de ‘La Tía Paty’

Una página de redes sociales se convirtió en herramienta de presión. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ejecutó órdenes de aprehensión contra Astrid “N” y César “N”, señalados por su presunta participación en la operación de cuentas identificadas como “La Tía Paty”, un perfil que habría cruzado la línea entre el señalamiento público y la extorsión digital.

Las investigaciones apuntan a que las cuentas vinculadas a “La Tía Paty” eran utilizadas para la difusión de contenido sensible o comprometedora y, posteriormente, para exigir pagos a cambio de retirarlo.

La propia Fiscalía lo sintetiza en su informe: se trata de la “posible participación en la operación de cuentas en redes sociales identificadas como ‘Tía Paty’, utilizadas para la difusión de contenido y la presunta exigencia de pagos a cambio de su retiro”.

Detrás del formato aparentemente informal —publicaciones sobre conflictos personales, denuncias o señalamientos—, la autoridad identifica un patrón: uso sistemático de la exposición pública como mecanismo de coerción.

Uno de los casos bajo análisis refiere exigencias de hasta 500 mil pesos para eliminar contenido que involucraba a un profesional de la salud.

Detenciones en Monterrey y avance judicial

Los imputados fueron detenidos por agentes ministeriales en distintos puntos de la zona metropolitana de Monterrey, específicamente en los sectores de Contry y Cumbres.

Tras su captura, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará su situación legal conforme avance el proceso. La Fiscalía fue clara en el estado del caso: “personas detenidas y puestas a disposición de la autoridad judicial. Investigación en curso”.

César “N” se dedicaba a extorsionar gente con publicaciones en "La Tía Paty". Especial

Las indagatorias no se limitan a la extorsión digital. La Fiscalía también explora posibles vínculos con esquemas de reclutamiento de mujeres para la promoción de servicios sexuales.

De acuerdo con las líneas de investigación, las plataformas digitales habrían servido para crear un supuesto catálogo de mujeres, a quienes se invitaba a participar en encuentros con hombres de alto nivel socioeconómico. Bajo ese mismo esquema, se presume que también se ejercía presión económica para evitar la divulgación de dichos encuentros.

El fenómeno fue descrito en términos coloquiales por una creadora de contenido citada en medios locales.

Para quienes no sepan quién es La Tía Paty de Monterrey, se trata de una página de Instagram que se dedicaba a exhibir a personas”.

Y añadió una dimensión más compleja del caso.

Crea un catálogo de mujeres para presentarlas con ‘sobrinos’, y después a esos ‘sobrinos’ (presuntamente) los extorsionaba”.

La Fiscalía de Nuevo León ha subrayado que el caso permanece abierto. No se descarta la participación de más personas ni la ampliación de delitos conforme se integren nuevos elementos probatorios.

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