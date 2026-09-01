Semar jubila a Hermes, binomio canino especializado en detectar explosivos

Después de siete años y ocho meses de servicio en operaciones de seguridad, Hermes, un pastor belga malinois especializado en la detección de material explosivo, concluyó su carrera dentro de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar).

La despedida se realizó en las instalaciones de la Sexta Región Naval, en Manzanillo, Colima, donde almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería participaron en la ceremonia de "Baja por edad límite del elemento canino Hermes".

Durante el acto se reconoció el trabajo desarrollado por el ejemplar y la coordinación que mantuvo durante años con su manejador, con quien integró uno de los binomios caninos empleados en tareas de inspección y seguridad.

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Hermes nació e ingresó a las filas de la Armada de México el 1 de enero de 2019. Posteriormente fue adiestrado en el Grupo de Operaciones y Control de Binomios Caninos (GOCBC), con sede en la Ciudad de México.

Tras concluir su preparación, el 14 de mayo de 2020 fue asignado a la Sexta Región Naval, donde desempeñó funciones especializadas en la búsqueda, localización y marcaje de explosivos.

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Su actividad operativa se concentró principalmente en el puerto de Manzanillo. Ahí participó en diversos dispositivos de inspección y vigilancia, en los que realizó marcajes positivos que permitieron detectar e interceptar armamento y material explosivo, de acuerdo con la Secretaría de Marina.

La ceremonia incluyó uno de los momentos simbólicos de su retiro: Hermes dejó el collar, la correa y el arnés que utilizó durante sus años de servicio.

Con ello terminó formalmente su etapa dentro de las operaciones navales. El ejemplar será trasladado a un hogar donde permanecerá bajo cuidado durante su retiro.

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La Semar destacó que los binomios caninos forman parte de las capacidades operativas de la institución y, en el caso de la Sexta Región Naval, participan de manera permanente en labores de inspección, seguridad interior y detección de riesgos.

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Por su capacidad olfativa y entrenamiento especializado, estos ejemplares son utilizados en operaciones donde resulta necesario localizar explosivos, armas u otros materiales que pueden representar una amenaza.

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Hermes deja ahora esas tareas. Después de casi ocho años entre entrenamientos, inspecciones y operativos, comienza una etapa distinta, lejos del arnés de trabajo y de las jornadas de vigilancia en uno de los puertos más importantes del país.