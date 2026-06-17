“Que gane el pueblo colombiano”: Sheinbaum fija postura sobre elecciones

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su deseo de que en la segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia “gane el pueblo colombiano”.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, fue consultada sobre su pronóstico para los comicios colombianos. Al respecto, la mandataria federal evitó pronunciarse a favor de alguno de los candidatos, pero deseó lo mejor para Colombia.

“Es complejo para mí hablar de uno u otro candidato porque no quisiéramos, previo a la elección, que se dijera que nosotros estamos orientando por nada. Pero sí puedo decir que gane el pueblo de Colombia. Que ganen los pueblos siempre”, manifestó.

La jefa del Ejecutivo expresó que el Gobierno mexicano no busca influir en procesos electorales de otras naciones; por ello, evitó emitir opiniones que pudieran interpretarse como respaldo a alguno de los candidatos.

Las elecciones presidenciales de Colombia para el periodo 2026-2030 se definirán en una segunda vuelta (balotaje) el próximo 21 de junio de 2026. En la contienda participan el senador Iván Cepeda, cercano al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el abogado penalista Abelardo de la Espriella, considerado de derecha.