SEP prevé crear más de 65 mil nuevos espacios de bachillerato en 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que durante 2026 llevará a cabo 202 acciones para ampliar la cobertura de la Educación Media Superior en el país, entre ellas la construcción de 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, la ampliación de 52 planteles y la creación de 130 Ciberbachilleratos.

Durante la presentación de los avances del Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato 2026, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, señaló que estas acciones permitirán generar 65 mil 400 nuevos espacios para estudiantes que concluyan la secundaria.

El funcionario indicó que la estrategia forma parte del objetivo de universalizar la Educación Media Superior y elevar la cobertura nacional hasta alcanzar 85 por ciento, mediante la ampliación de la oferta educativa y la reducción de barreras de acceso para los jóvenes.

Asimismo, destacó que más de 500 mil estudiantes integrarán la primera generación que obtendrá una doble certificación: un certificado de Bachillerato Nacional y otro de formación técnica avalado por instituciones de educación superior como la UNAM, el IPN, la UAM y el Tecnológico Nacional de México.

Por otra parte, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, informó que el Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana atiende actualmente a más de 5.5 millones de estudiantes en más de 21 mil planteles públicos del país.

La funcionaria agregó que el nuevo Marco Curricular Común beneficia a cerca de 17 mil 800 planteles al facilitar la movilidad estudiantil, la revalidación de estudios y una formación académica compartida para todos los subsistemas de Educación Media Superior.

#SEPInforma🗞️ | Como parte del Plan Integral del Sistema Nacional del Bachillerato 2026, se desarrollan 202 acciones en todo el país que permitirán generar 65 mil 400 nuevos espacios para las y los jóvenes que ingresarán a la preparatoria. 🏫📚



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Delgado entrega más de 9 mil tarjetas de Beca Rita Cetina

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, encabezaron una asamblea en la alcaldía Iztacalco para formalizar la entrega de 9,500 tarjetas del programa Beca Rita Cetina. Este apoyo está destinado a cubrir gastos de uniformes y útiles escolares de estudiantes de nivel primaria en la demarcación.

Durante el evento, realizado en la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca y en compañía de la alcaldesa Lourdes Paz Reyes, se informó que, a nivel nacional, el programa beneficiará a 12 millones de estudiantes de primaria pública con un pago único de 2,500 pesos. Este recurso comenzará a dispersarse durante el mes de agosto, previo al inicio del próximo ciclo escolar.

Mario Delgado destacó que la política educativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene como objetivo central evitar la deserción escolar por falta de recursos económicos. "Las becas representan un abrazo del Gobierno a las familias mexicanas; no se trata de regalar dinero, sino de garantizar el derecho a la educación para millones de estudiantes", afirmó el titular de la SEP.

De acuerdo con las autoridades, el Sistema Nacional de Becas para el Bienestar prevé atender a un total de 22.8 millones de estudiantes en todo el país durante 2026, con una inversión histórica de 178,200 millones de pesos, superando significativamente los 58,200 millones ejercidos en 2019.

El secretario recordó que, además del nuevo apoyo para primaria, actualmente 5.6 millones de estudiantes de secundaria ya reciben la Beca Universal Rita Cetina por 1,900 pesos, cobertura que se ha extendido a todas las secundarias públicas del país.

Por otra parte, el coordinador Julio León Trujillo precisó que el apoyo para uniformes y útiles será entregado por cada estudiante inscrito, por lo que las familias con más de un hijo en nivel primaria recibirán el monto correspondiente por cada beneficiario a través de las tarjetas del Banco del Bienestar.