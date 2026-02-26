Puerto Vallarta inicia plan de reactivación tras hechos violentos; anuncian apoyos a fondo perdido

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, encabezó un recorrido de supervisión por el Malecón de Puerto Vallarta, en compañía del presidente municipal, Luis Ernesto Munguía, con el objetivo de evaluar la zona tras la jornada de bloqueos y actos vandálicos durante el domingo tras la captura de Nemesio Oseguera Oceguera Cervantes, alias El Mencho.

Durante el trayecto, el mandatario estatal estableció contacto directo con ciudadanos, prestadores de servicios y representantes del sector turístico, a quienes garantizó la implementación de mecanismos de asistencia financiera inmediata para resarcir los daños materiales sufridos en días recientes.

El Ejecutivo estatal detalló que la estrategia de recuperación económica se dividirá en dos vertientes principales como la entrega de recursos a fondo perdido para pequeños comercios y líneas de financiamiento para empresas de mayor escala.

He venido a estar cerca de la gente para que sepan que les vamos a apoyar con todo a los pequeños empresarios que se afectaron sus comercios con los actos vandálicos. Les vamos a apoyar con recursos a fondo perdido y con financiamiento”, afirmó Lemus durante su encuentro con locatarios.

Entre los sectores que podrán acceder a estos programas se encuentran los restaurantes y tiendas, comercio informal y pequeños establecimientos, transportistas y taxistas.

Promoción internacional

Ante el impacto que se generó en la imagen del destino derivada de los incidentes tras la captura del capo el 22 de febrero, Lemus adelantó que en coordinación con la Secretaría de Turismo del estado, se alista una ofensiva publicitaria para reposicionar a Puerto Vallarta tanto en el mercado nacional como en el extranjero.

El gobernador subrayó que la infraestructura turística se encuentra operativa y que la seguridad en la zona se mantiene bajo vigilancia coordinada. “Vamos a hacer una gran campaña de promoción de Puerto Vallarta en todo el mundo para que la gente vuelva a visitarnos. Puerto Vallarta está de pie”, aseveró.

En el recorrido participaron figuras clave de la iniciativa privada local, entre ellos representantes de la asociación de hoteleros y líderes de los comerciantes del Centro Histórico, quienes manifestaron la urgencia de normalizar el flujo de visitantes para la temporada actual.

Quiero que sepa la gente de Puerto Vallarta que su gobernador les va a apoyar con todo. Estoy trabajando mucho con el presidente municipal, con los empresarios, con toda la sociedad civil y con los trabajadores para sacar todo esto adelante”, concluyó el mandatario jalisciense.

La administración estatal no precisó el monto total de la bolsa de recursos que se destinará a este plan de rescate, sin embargo, se espera que las reglas de operación para acceder a los fondos perdidos se publiquen en los próximos días a través de las plataformas oficiales del Gobierno de Jalisco.

