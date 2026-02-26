Tamaulipas activa alerta sanitaria por encontrar Brucella en quesos frescos

Una alerta sanitaria se activó en Tamaulipas tras el decomiso de aproximadamente 300 quesos frescos contaminados con la bacteria Brucella en el municipio de San Fernando.

El producto representa un riesgo para la salud pública debido a que su consumo puede provocar brucelosis en humanos.

El dictamen positivo se obtuvo luego de que la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), en San Fernando, enviará muestras del producto a un laboratorio de salud pública en Sinaloa, la única entidad en el país que cuenta con este tipo de pruebas para la detección rápida del germen.

De acuerdo con información proporcionada por la titular de la Coepris en la región, María Adela Dávila Jiménez, el microorganismo fue detectado en quesos frescos elaborados por la empresa “Quesería Santa Fe”, con domicilio en Tamalín, Veracruz.

Una vez confirmados los resultados, se implementó un operativo en la región conocida como “El Valle”, que abarca los municipios de Burgos, Cruillas y Méndez.

En total, se aseguraron 280 quesos frescos, los cuales fueron destruidos de inmediato en el basurero municipal para evitar su consumo.

Personal de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) Foto: Especial

Alerta podría extenderse a más municipios

Debido a que la empresa afectada distribuye sus productos a tiendas de abarrotes y pequeñas cadenas de autoservicio en diversas regiones del estado, la alerta podría extenderse a más municipios.

Entre las zonas de posible impacto se encuentran Reynosa y Matamoros en el norte; Ciudad Victoria en el centro; y Tampico, Madero y Altamira en el sur.

La funcionaria exhortó a la población a no consumir productos lácteos de esta marca y a verificar el origen de los quesos frescos antes de comprarlos, ante el inminente riesgo a la salud.

¿Qué causa la brucelosis?

Dávila Jiménez dijo que la Brucella es una bacteria que causa la brucelosis, una enfermedad infecciosa que se transmite a las personas principalmente por el consumo de lácteos no pasteurizados o contaminados, como el queso fresco.

En el organismo humano, puede generar síntomas como fiebre intermitente, sudoración profusa, dolor articular, fatiga intensa y escalofríos.

Advirtió que si no se trata a tiempo, la enfermedad puede derivar en complicaciones graves como artritis, inflamación del corazón o del sistema nervioso central e incluso puede volverse crónica.

JCS