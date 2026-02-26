Inicia Sheinbaum gira por Sinaloa y Baja California Sur

La presidenta Claudia Sheinbaum realizará este fin de semana una gira por la zona del Pacífico y arrancará con la rueda de prensa matutina en el puerto de Mazatlán.

La titular del Ejecutivo arribó la noche del jueves a Mazatlán, donde fue recibida por simpatizantes en el hotel donde pernoctó.

Sheinbaum fue recibida por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, en el Aeropuerto Internacional y de ahí se dirigió al puerto. Este viernes, la rueda de prensa se realizará en la III Región Militar, en el puerto de Mazatlán.

Posteriormente, en San Ignacio, realizará una asamblea para evaluar los programas de bienestar.

El sábado supervisará el arranque de Obra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS Culiacán.

El domingo estará en Baja California Sur, donde supervisará la entrega de Programas para el Bienestar, en Ciudad Constitución.

Se trata de la primera ocasión en el año que la presidenta realiza una gira por Sinaloa.

Es también la primera gira que encabeza Sheinbaum tras los hechos violentos del 22 de febrero, cuando fue abatido Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

*mcam