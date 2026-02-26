Lanzan bomba molotov contra varias motocicletas estacionadas

Una bomba molotov fue arrojada contra varias motocicletas estacionadas en Guadalajara, Jalisco.

El hecho ocurrió en el cruce de Pablo Neruda y Ottawa en la colonia Providencia de Guadalajara, lo que generó alarma entre vecinos.

Al lugar llegaron policías, quienes encontraron residuos de combustible y fragmentos del artefacto esparcidos sobre el suelo.

En el video captado por una cámara de seguridad de una torre de departamentos se observa un vehículo compacto, desde el cual el copiloto arroja el artefacto, en un hecho que ya es investigado como acto vandálico.

Tras el reporte, autoridades implementaron un operativo en la zona para tratar de ubicar a los responsables, además de revisar cámaras de videovigilancia para identificar el vehículo involucrado

Inician audiencias contra personas que cometieron rapiña

Las audiencias de las personas detenidas por actos de rapiña tras los eventos del pasado 22 de febrero en Jalisco, iniciaron ante juzgado y ya hay hasta el momento 24 personas vinculadas a proceso, mientras que los demás procedimientos continuarán en las próximas horas.

La Fiscalía del Estado realizó dos traslados hasta complejos penitenciarios de personas detenidas para investigarlas por el delito de robo calificado, a través de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social.

El pasado 24 de febrero fueron trasladadas 18 personas —cinco mujeres y trece hombres—, mientras que el 25 de febrero se trasladó a 17 desde las instalaciones de la Fiscalía, entre ellas tres mujeres y 14 hombres.

En total, 35 personas fueron detenidas por distintas corporaciones de seguridad en la Zona Metropolitana y de ellas, luego de su presentación ante el órgano jurisdiccional, a 24 ya se les vinculó a proceso por el delito de robo calificado en audiencias celebradas entre ayer y hoy.

Como medida cautelar solicitada por el Ministerio Público, permanecerán en prisión preventiva justificada por seis meses, mientras concluyen también las investigaciones complementarias. Cabe señalar que tres mujeres fueron imputadas y permanecerán en prisión preventiva justificada por la dilación constitucional.

Asimismo, las investigaciones siguen en curso para esclarecer completamente los hechos y determinar, en su caso, si existen más responsabilidades. Por otra parte, en las próximas horas se desarrollarán las audiencias de vinculación a proceso de las demás personas detenidas, donde la autoridad judicial resolverá su situación jurídica conforme avance el procedimiento.

JCS