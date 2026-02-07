Puertas blindadas y pasillos secretos: Desmantelan mega búnker criminal en Chiapas | VIDEO

Un inmueble utilizado como búnker por un grupo criminal fue desmantelado este viernes en la región Mezcalapa–Ocuilapa, en Chiapas, como resultado de un operativo interinstitucional. La acción dejó cuatro personas detenidas, además del aseguramiento de armas, un vehículo robado y diversa evidencia vinculada a delitos de alto impacto.

De acuerdo con autoridades estatales, el lugar funcionaba como centro de operaciones delictivas, donde presuntamente se resguardaban personas privadas de la libertad y se coordinaban actividades ilícitas en la zona.

La intervención de seguridad

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que el aseguramiento fue resultado de un despliegue robusto y permanente en las localidades de Ocuilapa y El Carrizal.

Durante la intervención, elementos de la Secretaría de Seguridad lograron ingresar al inmueble, identificado como un punto clave para la logística criminal en la región.

Autoridades de Chiapas desmantelaron un inmueble utilizado como búnker criminal en Mezcalapa–Ocuilapa, con puertas blindadas y pasadizos secretos. Especial

Evidencia asegurada en el mega búnker

En el lugar se encontraron:

Un vehículo con reporte de robo.

Un arma larga.

Equipo de videovigilancia.

Documentación relacionada con cobros ilícitos.

Las autoridades señalaron que estos indicios permitirán ampliar las líneas de investigación y ubicar a otros posibles integrantes de la célula delictiva.

El inmueble destacaba por su estructura blindada, con puertas reforzadas, pasadizos secretos y posiciones estratégicas de vigilancia y ataque. Según las autoridades, estas características confirman su uso como instalación diseñada para resistir operativos y facilitar actividades criminales como secuestro, narcotráfico y extorsión.

Golpe a la estructura criminal

Aparicio Avendaño detalló que, a lo largo de la semana, fueron detenidos cuatro integrantes del grupo, incluido el brazo operativo del líder en la región. En su poder se aseguraron además cuatro armas largas y otro vehículo con reporte de robo.

Con estas acciones, sostuvo, se logró mermar de forma significativa la capacidad operativa y logística de la organización delictiva que operaba en esta zona de Chiapas.

El funcionario agregó que continúan las investigaciones para desarticular redes de difusión de información falsa vinculadas a grupos criminales. Como parte de estas acciones, ya fue eliminada una página digital mediante mandato judicial, y existen procedimientos legales en curso contra otras plataformas.