Beca Gertrudis Bocanegra será para todos los alumnos de la Universidad Rosario Castellanos: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en San Luis Potosí que todos los estudiantes de la recién creada Universidad Nacional Rosario Castellanos recibirán la Beca Gertrudis Bocanegra, que es un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales, y que tiene como principal objetivo cubrir los gastos de transporte y evitar la deserción escolar.

En la inauguración de la primera etapa de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, la titular del Ejecutivo Federal recordó que hasta ahora sólo recibían la Beca Gertrudis Bocanegra, los alumnos de educación superior del estado de Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Y les voy a dar una noticia, que les va a gustar, ayer estuvimos en Michoacán, ahí creamos una beca para los estudiantes de educación superior; porque se tiene una beca en la media superior y después ya no hay beca para los estudiantes de superior, entonces decidí en Michoacán, tener una beca con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Beca para transporte escolar y más

Es una beca para los estudiantes de universidad, que es la misma de preparatoria, es para transporte escolar, en realidad es para ayudarles al transporte escolar y algunos pequeños gastos que tienen, pues hoy doy la noticia que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, van a tener la Beca Gertrudis Bocanegra”, adelantó.

La Universidad Nacional Rosario Castellanos tiene presencia en mil 143 municipios de todo el país, en 17 de los 36 municipios prioritarios, donde se atienden las causas de la violencia.

A nivel nacional, cuenta con casi 80 mil estudiantes de Licenciatura y Posgrado. En San Luis Potosí tiene más de 600 alumnos en 27 de los 58 municipios con 12 Licenciaturas y 14 programas de Posgrado.

