Hombres armados atacan a balazos una pollería, propiedad de un diputado local, en Guanajuato

Un negocio de venta de pollos en Irapuato, Guanajuato, propiedad del diputado local por Morena, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, fue blanco de un ataque armado. Dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon contra el establecimiento ubicado en la calle 12 de Octubre de la colonia Ernesto “Che” Guevara.

Durante la agresión, Sergio “N”, cuñado del legislador, resultó herido con al menos tres impactos de bala en la pierna, lo que obligó a trasladarlo de emergencia a un hospital.

Reacción del legislador

El diputado confirmó el ataque a través de sus redes sociales, donde expresó:

Esta mañana, un negocio de mi propiedad fue atacado. Como consecuencia de este hecho, un familiar resultó lesionado y actualmente recibe atención médica"

Ramos Sotomayor señaló que el incidente refleja la violencia cotidiana que se vive en Guanajuato y pidió a las autoridades municipales y estatales actuar con firmeza para prevenir delitos. Además, aseguró que desde el Congreso del Estado impulsará reformas e iniciativas para reforzar la seguridad en Irapuato y en todo el estado.

El diputado agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de la población y de sus colegas, y reiteró su llamado a esclarecer los hechos y detener a los agresores.

Investigación y despliegue de seguridad

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato asumió la investigación del caso. Entre las líneas de indagación se encuentra determinar si la víctima era el objetivo directo del ataque o si el atentado estaba dirigido contra el negocio del legislador.

Tras los hechos, autoridades locales y estatales desplegaron elementos de seguridad en la zona para acordonar el área, recabar testimonios y revisar cámaras de vigilancia con el fin de identificar a los responsables.

Carlos Abraham Ramos Sotomayor, ingeniero agrónomo de formación, se ha desempeñado como funcionario en Irapuato desde 2021 y actualmente ocupa un escaño en el Congreso local.