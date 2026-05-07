Gobierno de Puebla destaca pelea de exhibición con causa entre Chávez y “El Travieso” 

El gran campeón mundial mexicano Julio César Chávez se medirá de nueva cuenta con Jorge “El Travieso” Arce en una pelea de exhibición con causa este próximo sábado 9 de mayo en el gimnasio Miguel Hidalgo de la Feria de Puebla 2026.

Dos leyendas del ring participan en este evento que une al deporte con el bienestar social.

“Vive la batalla contra las adicciones. Puebla, tierra de campeonas y campeones”, destacó el gobierno del estado de Puebla.

El peleador sinaloense resaltó que al ser una pelea de exhibición que tiene como fin apoyar la lucha contra las adicciones-de la cual él libró una batalla de vida-, decidió aceptar la invitación que le hiciera el gobernador Alejandro Armenta.

A través de esta pelea de leyendas la administración local busca fomentar la salud, el deporte y la rehabilitación entre la juventud poblana.

De esta forma, lo que se recaude de esta función, pactada a tres rounds, servirá para un proyecto de centro de rehabilitación contra las adicciones.

La función arrancará a las 6 de la tarde y los boletos ya están a la venta a través de una plataforma especializada.

JCS