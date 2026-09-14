Puebla desmiente retiro de visa al gobernador Alejandro Armenta

El Gobierno de Puebla desmintió que el gobernador Alejandro Armenta Mier haya sido notificado sobre un supuesto retiro de su visa estadounidense, luego de que en redes sociales y diversos espacios circularan versiones sobre una presunta revocación del documento.

Mediante un posicionamiento oficial, la administración estatal precisó que el otorgamiento o retiro de una visa es una facultad exclusiva de las autoridades de Estados Unidos, por lo que, hasta el momento, no existe ninguna comunicación oficial que confirme una medida de esa naturaleza contra el mandatario poblano.

El gobierno encabezado por Armenta sostuvo que la difusión de esas versiones carece de sustento oficial y reiteró que no ha recibido notificación alguna por parte de las autoridades estadounidenses.

Asimismo, enfatizó que esta situación no modifica el trabajo que mantiene con la comunidad migrante poblana radicada en Estados Unidos, al destacar que alrededor de 3.5 millones de poblanos viven en ese país, principalmente en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Nueva Jersey y Connecticut.

La administración estatal recordó que Puebla se ubica como el cuarto estado mexicano con mayor presencia de connacionales en territorio estadounidense, por lo que continuará fortaleciendo las acciones de acompañamiento y defensa de los derechos de las y los migrantes.

Finalmente, el Gobierno de Puebla reiteró que los vínculos con la comunidad poblana en Estados Unidos permanecen firmes y subrayó que, hasta ahora, no existe confirmación oficial por parte de autoridades estadounidenses sobre un retiro de la visa del gobernador Alejandro Armenta.