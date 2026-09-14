Pensiones Bienestar: ¿quién cobra hoy 14 de septiembre y cuándo termina el pago?

La dispersión de las Pensiones y Programas para el Bienestar continúa este lunes 14 de septiembre con los depósitos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2026, de acuerdo con el calendario oficial publicado por la Secretaría de Bienestar.

En esta jornada corresponde el pago a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra M, grupo que también recibirá depósitos este martes 15 de septiembre.

El calendario establece que los depósitos se realizan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que las personas beneficiarias no necesitan acudir a una sucursal el día exacto que corresponde a su letra para disponer de los recursos.

¿Cuánto cobran hoy?

Los montos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2026 son: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente: 3 mil 300 pesos. Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1 mil 650 pesos, en la mayoría de los casos.

Los recursos pueden utilizarse o retirarse desde el día en que son depositados y no es necesario sacar el dinero inmediatamente de la cuenta.

¿Cuándo termina el pago de las Pensiones Bienestar?

El operativo de dispersión comenzó el martes 1 de septiembre y se extenderá hasta el viernes 25 de septiembre de 2026.

Por lo tanto, después del depósito correspondiente a este lunes faltan 11 días naturales para que concluya el calendario oficial, aunque los depósitos no se realizan todos los días.

Las fechas que todavía faltan son:

17 de septiembre N, Ñ, O

17 de septiembre N, Ñ, O 18 de septiembre P, Q

21 y 22 de septiembre R

23 de septiembre S

24 de septiembre T, U, V

25 de septiembre W, X, Y, Z

Con el depósito del 25 de septiembre concluirá la dispersión correspondiente al bimestre septiembre-octubre.