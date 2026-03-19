Puebla celebra el deporte como motor de desarrollo y transformación

El fútbol es un lenguaje para el reencuentro, reconocer que somos parte de algo más grande. Con esa visión, Puebla se convirtió en el epicentro de la emoción mundialista, al recibir el trofeo internacional más emblemático del fútbol. El 18 y 19 de marzo esta pieza estará en Puebla.

Al dar la bienvenida, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que el estado es el "Latido de México". “Estamos en el corazón y con ese corazón recibimos la copa”.

Subrayó que, en su gobierno, el deporte se ha convertido en una verdadera política de Estado. El gobernador de Puebla estuvo acompañado por la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Ceci Arellano.

Cuidar el medio ambiente es cuidar el planeta, y el fútbol nos une en esta causa”, afirmó Armenta Mier, al destacar que trabajarán de manera conjunta con Grupo Femsa en iniciativas enfocadas a la protección ambiental, así como en eventos navideños.

Esta pieza visitará diez ciudades del país entre el 27 de febrero y el 22 de marzo. Las y los aficionados podrán recorrer espacios inmersivos, conocer momentos históricos del fútbol y tomarse una fotografía con el trofeo original.

El 18 y 19 de marzo esta pieza estará en Puebla. Cortesía

El presidente municipal, José Chedraui, sostuvo que Puebla capital está lista para vivir la emoción del fútbol y recibir a turistas. Afirmó que, hoy más que nunca, el deporte es impulsado tanto por el gobierno federal, como por el estatal y es una herramienta para construir la paz, así como para detonar el desarrollo comunitario.

El vicepresidente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Grupo Femsa, Patricio Caso, indicó que no existe mejor lugar para que el trofeo esté en los corazones de México, que Puebla. Invitó a las y los aficionados que durante dos días disfruten de la intensidad del evento a través de espacios inmersivos.

El director de Asuntos Públicos de Femsa, Aldo Castrejón, señaló que este evento tiene como objetivo acercar el fútbol a las familias. Subrayó que recientemente, en colaboración con el Sistema Estatal DIF, se entregaron 54 equipos de cómputo.

Cabe mencionar que durante el evento estuvo presente el exfutbolista y campeón mundial en 2010 con la Selección de España, Fernando Llorente, quien recordó que el campeonato logrado en Sudáfrica unió a su país. El jugador internacional llamó a la niñez poblana a siempre luchar por sus sueños.

fdm