En la Facultad de Derecho, campus Aragón, se presentaron cuatro publicaciones jurídicas especializadas con el fin de profundizar la comprensión del sistema penal y constitucional contemporáneo del Estado mexicano.

Las obras presentadas fueron: “El principio de definitividad en el proceso constitucional de amparo en materia penal”, por el maestro Irving Ambriz Gaytán; “Derecho penal e inteligencia artificial”, por el doctor Rodolfo de la Guardia García; “Delitos en materia bancaria, bursátil y Fintech”, por el doctor Víctor Manuel Nando Lefort, y “Cómo se tramita un juicio de amparo penal indirecto o directo”, por el doctor Alberto del Castillo del Valle.

Reproducir Facultad de Derecho Aragón difunde obras sobre amparo, IA y delitos financieros

Cada publicación aborda retos legales actuales y ofrece perspectivas expertas sobre debates jurídicos nacionales clave.

Entre los textos presentados, resalta el del maestro Irving Ambriz Gaytán, bajo el título “El principio de definitividad en el proceso constitucional de amparo”, el cual es un análisis histórico y progresivo del principio de definitividad en el proceso constitucional de amparo en materia penal. Rastreó sus orígenes desde la Constitución de 1917 y tradiciones jurídicas anteriores, y destacó su función como filtro procesal para manejar la carga de trabajo de los tribunales federales, al exigir el agotamiento de los recursos ordinarios antes de acudir a la tutela constitucional.

Aunque reconoció la definitividad como un principio rector, Gaytán enfatizó críticamente su naturaleza restrictiva para el acceso a la justicia constitucional. Señaló numerosas excepciones jurisprudenciales, especialmente tras la reforma constitucional de 2011 y las disposiciones posteriores de la Ley de Amparo (por ejemplo, artículos 61 y 170), que permiten omitir recursos ordinarios en casos urgentes como amenazas a la integridad física o la libertad.

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De forma paralela, subrayó la importancia de que los abogados defensores comprendan estas excepciones para proteger eficazmente los derechos de sus clientes, dado el lento proceso judicial y las reformas recientes. Alentó el estudio continuo y el uso estratégico de estas excepciones para salvaguardar el Estado de Derecho y las garantías constitucionales.

Por su parte, Rodolfo de la Guardia García abordó el surgimiento y rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y sus implicaciones en el derecho penal y procesal. Su trabajo explora si la IA puede ayudar en la valoración de pruebas sin sustituir la discrecionalidad judicial.

Tras la presentación de los títulos, se abrió una sesión de preguntas y reflexiones con el público asistente, entre alumnos de derecho, catedráticos y público en general, lo que fomentó el intercambio académico y enriqueció la discusión sobre los temas expuestos. Una de las reflexiones fue que la educación jurídica es continua, al igual que el análisis crítico de reformas y la defensa activa de garantías constitucionales para fortalecer el sistema de justicia en México.

Para concluir, el maestro Ambriz Gaytán enfatizó que “el principio de definitividad funciona como filtro procesal en los amparos, pero cuenta con excepciones importantes que facilitan el acceso a la justicia constitucional, especialmente en asuntos penales urgentes”.