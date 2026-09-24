Cae presunto homicida de Jesús Alfredo Cuén tras 14 años prófugo

Las autoridades capturaron a Florentino “N”, de 44 años de edad, acusado de haber asesinado al hermano de Héctor Melesio Cuén Ojeda, un día después de las elecciones federales de 2012, en el sector centro de Culiacán.

Jesús Alfredo Cuén Ojeda, de 59 años, era director de Deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa y se encontraba apoyando a su hermano Héctor Melesio, quien había sido candidato al Senado de la República.

Al concluir un desayuno de agradecimiento con sus colaboradores, en un céntrico restaurante, Jesús Alfredo fue asesinado a balazos antes de poder abordar su vehículo, estacionado por el bulevar Niños Héroes. Al escuchar los disparos, Héctor Melesio salió del restaurante, pero su hermano ya había perdido la vida.

Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado lograron su detención y lo pusieron a disposición del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Culiacán, acusado de homicidio doloso, calificado con premeditación, ventaja y retribución dada.

Sin embargo, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre la detención de esta persona, quien se mantuvo prófuga por más de 14 años.

En aquel entonces, Héctor Melesio Cuén Ojeda había sido electo alcalde de Culiacán, de 2011 a 2014, pero solicitó licencia un año después de haber asumido el cargo, buscando una senaduría, lo que no consiguió.

El homicidio de Jesús Alfredo ocurrió el 2 de julio de 2012 y, solo unos días después, fue detenida su esposa, Yesenia Armenta Graciano, quien habría confesado haber pagado 85 mil pesos para que le quitaran la vida a su esposo.

Yesenia estuvo presa casi cuatro años, pero fue liberada al comprobarse que había sido torturada física, sexual y psicológicamente por elementos de la entonces Policía Ministerial del Estado. Su caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en junio de 2016, recobró su libertad.

En el caso también intervinieron las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, quienes realizaron pruebas médicas para comprobar las lesiones que no aparecían en los reportes de las autoridades. Yesenia fue torturada al menos 15 horas para obtener una confesión y firmarla, reveló posteriormente la ONU.

La detención de este nuevo implicado ocurre en medio de la controversia por el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, a quien privaron de la vida en la finca donde fue secuestrado Ismael “El Mayo” Zambada, pero después la Fiscalía General del Estado realizó un montaje para intentar ocultar lo ocurrido.

Las autoridades pretendían hacer creer que Cuén Ojeda había muerto al llegar a una clínica particular, después de haber sido atacado a balazos en una gasolinera, donde intentaron despojarlo de su camioneta, lo cual fue desmentido en una carta enviada por el mismo Zambada desde su prisión en Estados Unidos. Por este caso solo hay un detenido: Fausto Corrales, quien lo acompañó ese día a la reunión y luego participó en el montaje, pero ninguna autoridad local ha sido procesada por ese mismo caso.