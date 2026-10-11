Encapuchados despojan de patrulla a policías municipales en Michoacán
La retención de la patrulla ocurrió durante un bloqueo instalado por comuneros de la región a la altura de Las Adjuntas, en Tangancícuaro
Un grupo de manifestantes encapuchados despojó de una patrulla a policías municipales de Tlazazalca, Michoacán y obligó a los agentes a bajar de la unidad cuando se dirigían a Jacona, donde se reportaron enfrentamientos armados atribuidos a grupos delictivos.
El hecho quedó registrado en un video captado con un teléfono celular.
La retención de la patrulla ocurrió durante un bloqueo instalado por comuneros de la región a la altura de Las Adjuntas, en Tangancícuaro.
Los manifestantes atravesaron un autobús y un camión para cerrar la circulación en ambos sentidos; algunos portaban palos y machetes.
De acuerdo con los primeros reportes, los policías se trasladaban a Jacona para atender una solicitud de apoyo de la Guardia Civil relacionada con un hecho delictivo.