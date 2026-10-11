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Encapuchados despojan de patrulla a policías municipales en Michoacán 

La retención de la patrulla ocurrió durante un bloqueo instalado por comuneros de la región a la altura de Las Adjuntas, en Tangancícuaro

Por: Amanda Bautista

El bloqueo quedó registrado en un video captado con un teléfono celular.
El bloqueo quedó registrado en un video captado con un teléfono celular.Foto: Especial

Un grupo de manifestantes encapuchados despojó de una patrulla a policías municipales de Tlazazalca, Michoacán y obligó a los agentes a bajar de la unidad cuando se dirigían a Jacona, donde se reportaron enfrentamientos armados atribuidos a grupos delictivos.

El hecho quedó registrado en un video captado con un teléfono celular.

Vehículo retenido por sujetos encapuchados en carretera de Michoacán
Vehículo retenido por sujetos encapuchados en carretera de MichoacánFoto: Especial

La retención de la patrulla ocurrió durante un bloqueo instalado por comuneros de la región a la altura de Las Adjuntas, en Tangancícuaro.

Los manifestantes atravesaron un autobús y un camión para cerrar la circulación en ambos sentidos; algunos portaban palos y machetes.

De acuerdo con los primeros reportes, los policías se trasladaban a Jacona para atender una solicitud de apoyo de la Guardia Civil relacionada con un hecho delictivo. 

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Encapuchados despojan de patrulla a policías municipales

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