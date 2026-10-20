Proponen suspender licencia a conductores que realicen maniobras peligrosas

La diputada de Movimiento Ciudadano, Paola Linares, propuso suspender licencias de conducir a quienes cometan acciones que generan riesgo en la vialidad, como cambios bruscos de carril, insultos o atravesarse a otros autos, en Nuevo León.

Linares presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial de Nuevo León para incorporar el concepto de violencia vial y establecer estas penas.

La propuesta busca reconocer como violencia vial las conductas que comprometan la vida, la integridad física o la seguridad de otras personas, así como las acciones que obstruyan intencionalmente la circulación.

Entre las modificaciones planteadas también se contempla establecer campañas permanentes de cultura vial y prevención de estas conductas, además de fortalecer las atribuciones de las autoridades y del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial.

La legisladora detalló que “al ir circulando, algunos de los automovilistas al enfrentar algún incidente vial, llegan a discusiones, agresiones, golpes e incluso en algunos casos mediáticos han tenido consecuencias fatales. Esto tiene que regularse y haber campañas de prevención”.

Linares agregó que la iniciativa propone suspender la licencia de conducir durante tres meses a quienes incurran en estas prácticas y hasta por un año en caso de reincidencia, además de las sanciones administrativas correspondientes.

De manera paralela, la emecista presentó un punto de acuerdo para exhortar a los municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey a implementar operativos carrusel coordinados entre elementos de Tránsito y Policía Municipal durante las horas de mayor circulación.

La propuesta contempla priorizar avenidas principales, corredores viales e intersecciones con congestionamiento para agilizar el tránsito y prevenir incidentes, así como reforzar las campañas informativas y la orientación a los conductores.

Conductor se queda dormido y choca contra tráiler

Semanas atrás, tres personas, entre ellas dos menores de edad, resultaron lesionadas luego de que la camioneta en la que viajaban se impactara contra un tráiler sobre la carretera Saltillo, a la altura del acceso al Jonuco, en Santa Catarina, Nuevo León.

De manera preliminar, se informó que el accidente habría sido ocasionado porque el conductor dormitó, perdió el control y chocó contra la unidad con matrícula RC-5660-A.

Debido al impacto, el vehículo se salió del carril y quedó varado sobre el camellón central, con severos daños en la parte delantera; la zona del copiloto quedó destruida, así como las llantas y las puertas delanteras.

Se dio a conocer que, Iván de 36 años llevaba a sus hijos de 10 y 7 años, a una consulta dental en Saltillo; sin embargo, ocurrió el percance y los tres tuvieron que ser trasladados por la unidad de Cruz Roja al Hospital General de Zona número 21 del IMSS.

También, arribaron los elementos de Protección Civil municipal y estatal, así como los agentes de Fuerza Civil, para acordonar la zona y descartar riesgos para los demás automovilistas.

Este percance trastocó la vialidad, ya que, las autoridades tuvieron que restringir el carril de alta velocidad, durante las maniobras correspondientes.