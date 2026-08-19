Proponen fondo federal para que municipios atiendan carencias en escuelas públicas

Buscan descentralizar los recursos para atender de forma inmediata las necesidades de las más de 200 mil escuelas públicas.

Pretenden blindar a las escuelas contra gobiernos autoritarios y tener un nuevo modelo de rendición de cuentas mucho más cercano a la gente.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, entregó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, la iniciativa de ley para crear el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Educativa (FAIE), a fin de que lleguen directamente los recursos a los gobiernos locales para atender las carencias de las escuelas de educación básica en todo el país.

Esta iniciativa busca que niñas y niños estudien en escuelas dignas y existan reglas claras para el uso de los recursos, con el acompañamiento de los padres de familia, además de proponer la distribución de 6 por ciento de la Recaudación Federal Participable, que significaría 320 mil millones de pesos entre los más de 200 mil planteles educativos, de acuerdo con su matrícula.

"Estamos hartos de tener escuelas de cuarta, queremos escuelas de primera, en buenas condiciones, con mantenimiento y también estamos hartos de no contar con el recurso suficiente para poder dar mantenimiento y la gente está harta de escuchar que no hay recursos y pretextos y pretextos", dijo.

Tabe indicó que cada escuela requiere al menos 1.5 millones de pesos anuales para mantenimiento menor y obras como reforzamientos estructurales, arco techos, cambio de baños, mejoramiento de aulas, impermeabilización, entre otros.

“Con esto se podrían atender todas las escuelas públicas y tener un nuevo modelo de rendición de cuentas mucho más cercano a la gente, que eso es lo que estamos buscando", precisó.

El alcalde de Miguel Hidalgo dijo que la apuesta es que las escuelas sean una prioridad nacional y que la bolsa de recursos esté asegurada, independientemente del partido que gobierne.

"Lo que necesitamos asegurar es que el mantenimiento de las escuelas esté blindado contra gobiernos autoritarios y contra gobernantes que menosprecian el mantenimiento de las aulas y los planteles donde se educa, donde se forma a los niños y las niñas", destacó.

Por su parte, el coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), José Elías Lixa, adelantó que estará presentando esta iniciativa como uno de los temas prioritarios de su agenda para el próximo periodo ordinario de sesiones, que arranca el 1 de septiembre.

"Vamos a realizar todos los esfuerzos para que pueda aprobarse y que los municipios y particularmente las alcaldías, las presidencias municipales, tengan una mejor y mayor cantidad de posibilidades para dar respuesta a uno de los puntos que más ha abandonado el gobierno federal: el mantenimiento de las escuelas", destacó.

Por su parte, José Luis Oliveros, alcalde de Apaseo el Grande, Guanajuato, señaló que la iniciativa da voz al 30 por ciento de las escuelas en México que tienen carencias.

"No tienen servicios básicos, que carecen de agua o de saneamiento, por supuesto de casi el 50 por ciento de la población de las escuelas en donde existe una brecha digital", dijo.

En su oportunidad, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, indicó que la gente está cansada de escuchar "no me toca", porque "gobernar es resolver" y las solicitudes de las escuelas no deben perderse en la burocracia.

"Si los municipios y alcaldías somos el gobierno más cercano a la gente, déjenos ser parte de la solución. Queremos reformar los artículos 3, 115 y 122 de la Constitución para reconocer a los municipios y a las alcaldías como autoridades que puedan participar directamente en el mantenimiento de las escuelas públicas”, señaló.

A su vez, Samantha Smith, alcaldesa de Guanajuato, dijo que son los gobiernos municipales los primeros respondientes a los requerimientos de las escuelas que, en la mayoría de los casos, están en condiciones lamentables, por lo que deben contar con recursos y facultades.

“Que podamos dar la cara, que podamos atender, pero con los recursos necesarios para hacerlo y con las atribuciones que nos permitan resolver en tiempo y forma, porque ya lo hemos dicho, los problemas están ahí en nuestras colonias, en nuestras comunidades y los recursos y las decisiones también deberían estar más cerca de la gente, no en un centralismo”, dijo.

En tanto, Carlos Orvañanos, alcalde de Cuajimalpa, apuntó que el tema de la educación e infraestructura educativa es un pendiente que deben resolver todos.

“El tema fundamental de la respuesta inmediata nos corresponde a los alcaldes y presidentes municipales, no hay que esperar a que haya más tragedias. En Cuajimalpa hace un par de meses tuvimos un muro que se cayó en la escuela Calpilli, en la colonia Cuajimalpa Centro, afortunadamente sucedió fuera de horario escolar, pero pudo haber ocasionado una gran tragedia a nuestra comunidad estudiantil de Cuajimalpa”, detalló.

En su momento, Carlos Alberto Soto, alcalde de Zamora, Michoacán, externó que en las escuelas públicas se debe escuchar la voz de los niños.

“Necesitamos árboles, necesitamos sombras para seguir jugando, juegos seguros, necesitamos una infinidad de cosas, baños que sean divididos hombres y mujeres, bardas perimetrales y hoy nuestro llamado es a todas y a todos los diputados”, precisó.

A su vez, Eder Rodríguez, alcalde de Jiutepec, Morelos, destacó que la iniciativa tiene el alma de los niños y los jóvenes de todo el país.

“Hoy tenemos la responsabilidad de trabajar hacia una mejor educación, y queremos dignificarla”, explicó.

En su intervención, la diputada federal Margarita Zavala afirmó que esta iniciativa busca el bien común, porque no hay partido político en la historia del país que haya trabajado más en el fortalecimiento municipal y el federalismo que Acción Nacional.

“El federalismo obliga a mirar a cada una de estas escuelas a través de un presupuesto asignado específicamente a las alcaldías y a los municipios que habrán de coordinarse, porque lo que queremos y estamos pidiendo son facultades y atribuciones”, finalizó.

Cabe destacar que la iniciativa propone reformar los artículos 3, 73, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 25 y 53 de la Ley de Coordinación Fiscal. La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión Permanente, para que a su vez se turne a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Puntos Constitucionales.

Buscan descentralizar los recursos para atender de forma inmediata las necesidades de las más de 200 mil escuelas públicas.

Pretenden blindar a las escuelas contra gobiernos autoritarios y tener un nuevo modelo de rendición de cuentas mucho más cercano a la gente.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, entregó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, la iniciativa de ley para crear el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Educativa (FAIE), a fin de que lleguen directamente los recursos a los gobiernos locales para atender las carencias de las escuelas de educación básica en todo el país.

Esta iniciativa busca que niñas y niños estudien en escuelas dignas y existan reglas claras para el uso de los recursos, con el acompañamiento de los padres de familia, además de proponer la distribución de 6 por ciento de la Recaudación Federal Participable, que significaría 320 mil millones de pesos entre los más de 200 mil planteles educativos, de acuerdo con su matrícula.

"Estamos hartos de tener escuelas de cuarta, queremos escuelas de primera, en buenas condiciones, con mantenimiento y también estamos hartos de no contar con el recurso suficiente para poder dar mantenimiento y la gente está harta de escuchar que no hay recursos y pretextos y pretextos", dijo.

Tabe indicó que cada escuela requiere al menos 1.5 millones de pesos anuales para mantenimiento menor y obras como reforzamientos estructurales, arco techos, cambio de baños, mejoramiento de aulas, impermeabilización, entre otros.

“Con esto se podrían atender todas las escuelas públicas y tener un nuevo modelo de rendición de cuentas mucho más cercano a la gente, que eso es lo que estamos buscando", precisó.

El alcalde de Miguel Hidalgo dijo que la apuesta es que las escuelas sean una prioridad nacional y que la bolsa de recursos esté asegurada, independientemente del partido que gobierne.

"Lo que necesitamos asegurar es que el mantenimiento de las escuelas esté blindado contra gobiernos autoritarios y contra gobernantes que menosprecian el mantenimiento de las aulas y los planteles donde se educa, donde se forma a los niños y las niñas", destacó.

Por su parte, el coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN), José Elías Lixa, adelantó que estará presentando esta iniciativa como uno de los temas prioritarios de su agenda para el próximo periodo ordinario de sesiones, que arranca el 1 de septiembre.

"Vamos a realizar todos los esfuerzos para que pueda aprobarse y que los municipios y particularmente las alcaldías, las presidencias municipales, tengan una mejor y mayor cantidad de posibilidades para dar respuesta a uno de los puntos que más ha abandonado el gobierno federal: el mantenimiento de las escuelas", destacó.

Por su parte, José Luis Oliveros, alcalde de Apaseo el Grande, Guanajuato, señaló que la iniciativa da voz al 30 por ciento de las escuelas en México que tienen carencias.

"No tienen servicios básicos, que carecen de agua o de saneamiento, por supuesto de casi el 50 por ciento de la población de las escuelas en donde existe una brecha digital", dijo.

En su oportunidad, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, indicó que la gente está cansada de escuchar "no me toca", porque "gobernar es resolver" y las solicitudes de las escuelas no deben perderse en la burocracia.

"Si los municipios y alcaldías somos el gobierno más cercano a la gente, déjenos ser parte de la solución. Queremos reformar los artículos 3, 115 y 122 de la Constitución para reconocer a los municipios y a las alcaldías como autoridades que puedan participar directamente en el mantenimiento de las escuelas públicas”, señaló.

A su vez, Samantha Smith, alcaldesa de Guanajuato, dijo que son los gobiernos municipales los primeros respondientes a los requerimientos de las escuelas que, en la mayoría de los casos, están en condiciones lamentables, por lo que deben contar con recursos y facultades.

“Que podamos dar la cara, que podamos atender, pero con los recursos necesarios para hacerlo y con las atribuciones que nos permitan resolver en tiempo y forma, porque ya lo hemos dicho, los problemas están ahí en nuestras colonias, en nuestras comunidades y los recursos y las decisiones también deberían estar más cerca de la gente, no en un centralismo”, dijo.

En tanto, Carlos Orvañanos, alcalde de Cuajimalpa, apuntó que el tema de la educación e infraestructura educativa es un pendiente que deben resolver todos.

“El tema fundamental de la respuesta inmediata nos corresponde a los alcaldes y presidentes municipales, no hay que esperar a que haya más tragedias. En Cuajimalpa hace un par de meses tuvimos un muro que se cayó en la escuela Calpilli, en la colonia Cuajimalpa Centro, afortunadamente sucedió fuera de horario escolar, pero pudo haber ocasionado una gran tragedia a nuestra comunidad estudiantil de Cuajimalpa”, detalló.

En su momento, Carlos Alberto Soto, alcalde de Zamora, Michoacán, externó que en las escuelas públicas se debe escuchar la voz de los niños.

“Necesitamos árboles, necesitamos sombras para seguir jugando, juegos seguros, necesitamos una infinidad de cosas, baños que sean divididos hombres y mujeres, bardas perimetrales y hoy nuestro llamado es a todas y a todos los diputados”, precisó.

A su vez, Eder Rodríguez, alcalde de Jiutepec, Morelos, destacó que la iniciativa tiene el alma de los niños y los jóvenes de todo el país.

“Hoy tenemos la responsabilidad de trabajar hacia una mejor educación, y queremos dignificarla”, explicó.

En su intervención, la diputada federal Margarita Zavala afirmó que esta iniciativa busca el bien común, porque no hay partido político en la historia del país que haya trabajado más en el fortalecimiento municipal y el federalismo que Acción Nacional.

“El federalismo obliga a mirar a cada una de estas escuelas a través de un presupuesto asignado específicamente a las alcaldías y a los municipios que habrán de coordinarse, porque lo que queremos y estamos pidiendo son facultades y atribuciones”, finalizó.

Cabe destacar que la iniciativa propone reformar los artículos 3, 73, 115 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 25 y 53 de la Ley de Coordinación Fiscal. La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión Permanente, para que a su vez se turne a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Puntos Constitucionales.