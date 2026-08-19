Cruz Azul reactivará planta en Tula con inversión de 6 mil 500 mdp y generará 14 mil 500 empleos

La Cooperativa Cruz Azul invertirá 6 mil 500 millones de pesos en la modernización y reactivación de su planta cementera en Tula, Hidalgo, proyecto que permitirá fortalecer la producción de cemento y generar 14 mil 200 empleos directos e indirectos, informó Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la cooperativa.

Durante el anuncio de nuevas inversiones para Hidalgo, Velázquez Rangel explicó que el proyecto contempla también el desarrollo de infraestructura médica, para lo cual la Cooperativa Cruz Azul prevé destinar más de mil millones de pesos a la construcción de un hospital en el Polo de Desarrollo, que contará, entre otros servicios, con un área de terapia intensiva.

Por su parte la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la inversión de Cruz Azul como parte de los proyectos que impulsarán el desarrollo económico de Hidalgo, junto con la creación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Reserva Zapotlán.

La inversión de 6 mil 500 millones de pesos, equivalente a unos 361.1 millones de dólares, permitirá reactivar y modernizar la planta cementera de Tula. De acuerdo con el presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, con el Horno 10 la producción de cemento en Hidalgo alcanzará 3 millones de toneladas anuales.

El anuncio fue realizado por el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, quien resaltó que Cruz Azul, empresa de origen hidalguense con presencia en distintas regiones del país, retomará las operaciones de su planta en Tula.

Cruz Azul va a reactivar su planta en Hidalgo con una inversión de 6 mil 500 millones”, señaló el mandatario estatal.

Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, resaltó que Cruz Azul, empresa de origen hidalguense con presencia en distintas regiones del país. Mario Jasso

Dewa Capital invertirá más de 10 mil mdp en Zapotlán

El anuncio de Cruz Azul se realizó junto con el proyecto de Dewa Capital, que destinará 10 mil 106 millones de pesos para la urbanización del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar Reserva Zapotlán.

La jefa de Estado informó que los recursos permitirán desarrollar la infraestructura necesaria para que empresas de distintos sectores puedan instalarse en un predio de más de 900 hectáreas, con servicios como electricidad, calles, banquetas y agua.

El proyecto contempla la instalación de empresas de manufactura avanzada, logística, farmacéutica y dispositivos médicos, con una plataforma industrial logística que se desarrollará en cinco fases.

Germán Ahumada Alduncin, fundador y director ejecutivo de Dewa Capital, detalló que durante la primera fase se prevé la generación de aproximadamente 5 mil 100 empleos, con el compromiso de que al menos 35 por ciento de las contrataciones sean para trabajadores locales.

Con los proyectos de Cruz Azul y Dewa Capital, Hidalgo recibirá inversiones por 16 mil 606 millones de pesos, destinadas a fortalecer su infraestructura industrial, reactivar la producción cementera y atraer nuevas empresas a la entidad.