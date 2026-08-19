Baja California suma su mayor obra de transmisión eléctrica en tres décadas

El crecimiento industrial y poblacional de Baja California ha llevado a la Comisión Federal de Electricidad a invertir en infraestructura de transmisión capaz de responder a una demanda eléctrica que aumenta de forma acelerada en el noroeste del país. En ese contexto, la CFE puso en operación la línea Wisteria-Herradura, una obra de 135 kilómetros y 230 kilovoltios que conecta los municipios de Mexicali y Tecate.

La infraestructura, integrada por 429 estructuras de acero, es calificada por la propia CFE como una de las obras de transmisión más relevantes desarrolladas en la entidad en las últimas tres décadas, ya que desde hace 33 años no se construía en Baja California un proyecto de magnitud similar. Su entrada en operación beneficiará a más de 1.2 millones de habitantes del estado.

Para la CFE, el proyecto se suma a una estrategia de modernización del Sistema Eléctrico Nacional orientada a las regiones donde el crecimiento económico y demográfico exige mayor capacidad de infraestructura, con miras a reducir riesgos de saturación y mejorar la respuesta del sistema ante nuevas necesidades de operación.

En la construcción y puesta en operación de la línea participaron alrededor de 1,500 trabajadores de la CFE y de empresas contratistas, entre ellas Aselco, compañía mexicana de infraestructura eléctrica que bajo la dirección de su presidente Edgardo Meade estuvo a cargo del parque solar de Puerto Peñasco secuencia 2 y actualmente trabajan en las obras de construcción de Puerto Peñasco secuencia 3 y Puerto Peñasco secuencia 4.