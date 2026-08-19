Defensa despliega operativo en Michoacán tras bloqueos y quema de vehículos: Sheinbaum

En el marco de su conferencia mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que fuerzas federales mantienen un operativo en Michoacán para detener a “varios objetivos relevantes”, luego de que se registraran bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos de la entidad.

Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que la movilización de elementos de seguridad y de la Defensa Nacional responde directamente a las acciones emprendidas por el gabinete de seguridad desde la madrugada de este miércoles.

Michoacán amaneció este miércoles bajo tensión por una serie de bloqueos carreteros, quema de vehículos y reportes de enfrentamientos. Amanda Bautista

Hay un operativo de detención de un objetivo o más objetivos relevantes, por eso se dio la toma de estos lugares, por eso está la presencia de la Defensa Nacional. El gabinete de seguridad lo informará, es un operativo que desde la madrugada están realizando”, señaló.

Aunado a lo anterior, la líder del país precisó que será el gabinete de seguridad el encargado de ofrecer más información sobre el despliegue y los resultados de la operación, por lo que se espera que durante el transcurso del día se den a conocer detalles sobre los objetivos que buscan detener y los municipios donde se concentran las acciones.

Por último, Sheinbaum Pardo reiteró que se trata de una operación en curso y que las autoridades federales mantienen presencia en la entidad para restablecer las condiciones de seguridad.