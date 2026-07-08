Partido Verde anuncia toma de instituciones ante el rezago de casi 50 mil denuncias ciudadanas

El Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad de México anunció el inicio de una nueva fase operativa de su plataforma "Guardianes Verdes", la cual se enfocará en exigir de manera directa a las diversas autoridades gubernamentales la resolución inmediata de las demandas comunitarias.

El presidente de dicha organización política en la capital, Jesús Sesma Suárez, informó que el programa acumuló un total de 49 mil 971 reportes ciudadanos que permanecen sin respuesta institucional, por lo que el siguiente paso consistirá en acudir formalmente a las dependencias responsables para demandar soluciones definitivas a las problemáticas que han sido externadas por la población.

El desglose de los datos duros recabados por la plataforma digital revela que más de 40 mil de las denuncias recibidas corresponden a problemáticas de competencia directa de las 16 alcaldías capitalinas, mientras que los reportes restantes involucran a distintas secretarías y dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.

Ante este panorama de rezago en la atención de los servicios públicos y las solicitudes de la comunidad, el dirigente ecologista calificó como inadmisible que las autoridades competentes continúen sin responder de manera oportuna a las gestiones formales que ya han sido tramitadas previamente por la estructura de su partido político.

"Ya terminó la euforia del fútbol, ahora viene la hora de actuar", expresó Sesma Suárez al fijar la postura del partido y advertir sobre las acciones de presión política que iniciarán de forma inmediata en las sedes gubernamentales.

El líder partidista enfatizó la gravedad de la omisión oficial al señalar que los ciudadanos cumplieron con realizar su denuncia, el partido la gestionó y las autoridades siguen sin hacer nada, lo cual considera una falta de respeto para quienes esperan soluciones.

"Como lo prometido es deuda, ahora se procede a tomar las instituciones.

El lunes definiremos cuál será la primera dependencia a la que acudiremos para exigir respuestas", afirmó de manera tajante.

Finalmente, el presidente del Partido Verde capitalino reiteró que el mecanismo de "Guardianes Verdes" fue diseñado específicamente para brindar acompañamiento jurídico y político a las personas cuando las instituciones formales evaden sus responsabilidades de atención. Aseguró que la organización mantendrá el seguimiento puntual de cada expediente bajo la premisa de que los ciudadanos no están solos y que los respaldarán hasta que la autoridad cumpla con su obligación legal.

Asimismo, puntualizó que el partido se encuentra fortaleciendo su estructura interna de cara a los próximos procesos electorales con la finalidad clara de competir con una identidad propia en la capital.