Pueblo Mágico de Oaxaca prohíbe venta de pan y botanas de marcas comerciales

Por acuerdo de los habitantes del Pueblo Mágico de Santa Catarina Juquila, se prohíbe la venta y distribución de productos de marcas comerciales de pan y botanas dentro de esta jurisdicción de la región Sierra Sur.

La medida también incluye acciones más estrictas para el manejo de residuos sólidos, la reducción de plásticos y obligaciones para comercios y pobladores de este lugar, que recibe a más de un millón de devotos de la Virgen de Juquila cada año.

La afluencia se dispara durante los meses de noviembre y diciembre, congregando entre 300 mil y 400 mil visitantes únicamente en las semanas previas a la festividad principal del 8 de diciembre. Todo este flujo se moviliza a través de la conocida Ruta de la Fe, que conecta Villa Sola de Vega con Santa Catarina Juquila.

Especial

Los acuerdos, avalados bajo el principio de responsabilidad compartida y el Bando de Buen Gobierno, ya entraron en vigor y serán aplicables para establecimientos comerciales, distribuidores y población en general, con el propósito de favorecer el cuidado del ambiente.

La decisión coloca al municipio de la Sierra Sur de Oaxaca en el centro de la conversación pública debido al veto específico contra dos marcas de amplia presencia nacional, aunque las autoridades comunitarias no detallaron los motivos particulares que llevaron a incluir a estas empresas dentro de la prohibición.

El presidente municipal de Juquila, Miguel Antonio García Palacios, encabezó la reunión en la que se aprobó la estrategia municipal para modificar prácticas de consumo y fortalecer el manejo ambiental desde la organización comunitaria.

En municipios con sistemas normativos internos (usos y costumbres), las asambleas comunitarias tienen un papel central en la toma de decisiones locales, por lo que sus acuerdos pueden establecer obligaciones colectivas dentro del territorio municipal.