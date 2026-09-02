Prometen disciplina fiscal; Paquete Económico hacia 2027

Al rendir su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que está próximo a presentar el Paquete Económico 2027, el cual aseguró que será un proyecto responsable que mantendrá la inversión y bienestar, salud y educación.

“En unos días presentaremos el nuevo Paquete Fiscal y Presupuestal para 2027. Será un proyecto responsable que, al mismo tiempo que garantiza una paulatina consolidación fiscal, mantiene inversión y bienestar, salud y educación”, informó.

Desde Palacio Nacional, ante 300 invitados, la Jefa del Ejecutivo puntualizó que uno de los éxitos del gobierno en la 4T ha sido el recuperar la rectoría del Estado, lo cual no significa abandonar la disciplina fiscal ni asumir que el desarrollo depende exclusivamente de un mayor gasto público.

Sheinbaum consideró que, lo importante es contar con finanzas públicas sólidas que amplíen la capacidad de inversión sin comprometer la estabilidad macroeconómica y que, al mismo tiempo, garanticen derechos, impulsen el desarrollo, distribuyan la riqueza y fortalezcan la soberanía energética.

Criticó a los gobiernos neoliberales por permitir que se redujera la participación del Estado en la economía y trasladó decisiones estratégicas al sector privado mediante privatizaciones y concesiones.

Señaló que, en la Cuarta Transformación, el Estado recuperó la rectoría en la planeación del desarrollo, la infraestructura y los sectores estratégicos, utilizando de manera inteligente instrumentos financieros para ampliar la inversión sin ceder el control del interés público. A eso nos referimos con “inversión mixta”.

Recordó que en su gobierno se aprobó la Ley para la Inversión, la cual ha permitido acelerar la inversión pública y mixta durante el segundo semestre de 2026, para fortalecer la infraestructura y el desarrollo nacional.

El Paquete Económico 2027 debe ser entregado por la SHCP al Congreso de la Unión a más tardar el 8 de septiembre de 2026.

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