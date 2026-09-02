“Sólo con honestidad se dan los cambios”; Segundo Informe de Gobierno

Al rendir su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que sólo con honestidad se dan verdaderos resultados y que ha sido el pueblo el que ha marcado el rumbo de su mandato.

Tenemos la responsabilidad histórica de garantizar el camino de la honradez y de un gobierno que esté al servicio del pueblo. Precisamente porque somos leales a esos principios podemos entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todas y todos los mexicanos. No olvidemos nunca que la autoridad política y moral se escribe todos los días, esa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta”, expresó.

“Por ello y justamente por ello, insistimos en que sólo con honestidad se dan verdaderos resultados. Vamos mejor y tenemos rumbo, porque ese rumbo lo marca el pueblo, que es nuestro camino y es nuestro destino”.

Expresó que, durante estos dos años de su administración no se han destinado recursos públicos a gastos innecesarios, los salarios de servidores públicos de alto nivel no han aumentado y se ha reducido el gasto corriente en 200 mil millones de pesos comparado con 2024

La Presidenta cerró filas al interior de la 4T y aseguró que no existen divisiones ni rompimientos.

Resaltó que, en 23 meses de trabajo, se ha mostrado que “México es fuerte, tiene un pueblo extraordinario con un gobierno que es parte del proyecto de la 4T de la vida pública”, en respuesta a las críticas en torno a los escándalos de algunos morenistas.

“Somos parte del proyecto de la Cuarta Transformación de la vida pública, que nadie se equivoque, aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos, lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad”.

A la oposición y sus críticos lanzó un mensaje claro de que las mujeres pueden gobernar, y que, contra todo mal deseo, hay buenos resultados en los mandatos femeninos.

“Pese a la misoginia y al machismo de quienes piensan que las mujeres no podemos o no sabemos gobernar, cada día demostramos lo contrario”, destacó.

Sobre la relación con EU, puntualizó que, mientras tenga el honor de servir como Presidenta defenderá con toda firmeza la soberanía, la dignidad y la independencia, ya que México es un país soberano y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte.

Reconoció que uno de los aspectos más dolorosos de la relación con el vecino país es el trato que han tenido con los connacionales. Recordó que han fallecido 17 mexicanos en los centros de detención. Puntualizó que, con el programa México te abraza, se ha dado apoyo a 281 mil paisanos.

En materia de seguridad, reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad y destacó la reducción de los homicidios 51 por ciento.

La Presidenta tuvo 300 invitados, entre ellos asistieron Carlos Slim, presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso; el presidente de Grupo Vazol, Olegario Vázquez Aldir; el vicepresidente ejecutivo de Grupo Vazol, Ernesto Rivera, y Tamara Caballero, directora General de Banco Multiva. Además de Altagracia Gómez Sierra, titular del Consejo Asesor Empresarial.