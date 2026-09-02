Encuentro en Palacio Nacional: Gobernadores e IP arropan a Sheinbaum en su 2º informe

Desde las primeras horas de ayer, las calles que rodean Palacio Nacional se convirtieron en el punto de convergencia de la vida política, económica y social del país.

Integrantes del gabinete de México, legisladores, gobernadores, empresarios y representantes de los sectores político, empresarial, académico, cultural y deportivo arribaron al recinto para atestiguar el mensaje de resultados del segundo año al frente del gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los primeros en arribar sobre la calle de Corregidora fueron la empresaria Gina Diez Barroso y Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX.

Arribo de invitados al Segundo Informe de Claudia Sheinbaum

Minutos más tarde, Adelfo Regino Montes, director general del INPI, llegó con un grupo representativo del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Entre los asistentes también se reconoció a Arturo Zaldívar, así como los ministros de la Suprema Corte encabezados por su presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

Al exterior, las reacciones de los líderes gremiales no se hicieron esperar. Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, destacó las oportunidades de inversión bilateral, los avances en materia de seguridad y las expectativas en torno a la relación comercial con Estados Unidos y el T-MEC.

Por su parte, Octavio de la Torre, dirigente de la Concanaco-Servytur, enfatizó la relevancia de impulsar iniciativas contra la extorsión, poniendo al centro a los más de seis millones de negocios familiares que conforman el motor económico de base en el país.

Muchos de los invitados se limitaron a pasar frente a las cámaras; algunos saludaron brevemente, mientras que otros llegaron directamente con su invitación en la mano para entrar al recinto.

Reacciones tras el mensaje de la presidenta

Por alrededor de una hora, el exterior de Palacio Nacional se mantuvo en silencio. Tras la presentación del informe, los invitados salieron, las voces de los liderazgos políticos reflejaron el respaldo a la administración de la presidenta.

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, elogió la política de Bienestar como el corazón de la Cuarta Transformación y respaldó el discurso de la presidenta de mantener la unidad dentro del movimiento.

En la misma sintonía, Clara Brugada celebró el reconocimiento de la doctora Claudia Sheinbaum a que este sea “tiempo de mujeres” y destacó los avances durante la administración de la Presidenta en materia de seguridad, así como la fuerte inversión en obra pública y salud.

Gobernador de Yucatán destaca programas y proyectos estratégicos

Desde el sureste, el gobernador de Yucatán, Joaquín Jesús Díaz Mena, al salir del Segundo Informe compartió el impacto local de los programas sociales y de proyectos estratégicos como el desarrollo del puerto de altura de Progreso, el Tren Maya de carga y la creación de nuevas opciones universitarias orientadas a las demandas del sector productivo.

Con un mensaje centrado en la unidad, la consolidación de los programas de Bienestar y el fortalecimiento de la economía popular, concluyó la lectura.

Fotos: Especiales.

Algunos de los empresarios que asistieron al 2º informe de Gobierno de la presidenta

Olegario Vázquez Aldir , Presidente de Grupo Vazol .

, Presidente de . Ernesto Rivera Aguilar , Vicepresidente de Grupo Vazol.

Tamara Caballero , Directora general de Banco Multiva.

Carlos Slim Helú , Fundador y presidente honorario vitalicio de Grupo Carso.

Altagracia Gómez Sierra , Coordinadora del CADERR.

Antonio del Valle Perochena , Presidente del Grupo Kaluz.

Gina Diez Barroso , Fundadora y presidenta de Universidad Centro.

Daniel Servitje , Presidente ejecutivo de Grupo Bimbo.

Iván Escalante , Titular de la Profeco.

José Medina Mora Icaza , Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Francisco Cervantes , Expresidente del CCE.

Pedro Haces Barba, Líder de CATEM.

Fotos: Especiales.

Algunos de los políticos y gobernadores asistieron al 2º informe de Shienbaum.

Omar García Harfuch , Secretario de Seguridad federal.

, Secretario de Seguridad federal. Ricardo Trevilla Trejo , Secretario de la Defensa.

Raymundo Morales , Secretario de Marina.

Rosa Icela Rodríguez , Secretaria de Gobernación.

Édgar Amador , Secretario de Hacienda.

Marcelo Ebrard , Secretario de Economía.

Clara Brugada , Jefa de Gobierno de la CDMX.

Mauricio Kuri, Gobernador de Querétaro.

Delfina Gómez , Gobernadora del Edomex.

Pablo Lemus , Gobernador de Jalisco.

Evelyn Salgado Pineda , Gobernadora de Guerrero.

Mara Lezama , Gobernadora de Quintana Roo.

Ricardo Monreal , Líder de los diputados de Morena.

Eduardo Clark García , Subsecretario de Salud.

Roberto Velasco , Secretario de Relaciones Exteriores.

Ernestina Godoy Ramos , Fiscal general de la República.

Mario Delgado Carrillo , Secretario de Educación Pública.

Luz Elena González , Secretaria de Energía.

*mcam