Programas del Bienestar apoyan a 710 mil personas en Zacatecas

Los programas de Bienestar en el estado de Zacatecas benefician a cerca de 710 mil personas, de manera directa y sin intermediarios, que son apoyos que representan amor convertido en política pública, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, en la tercera visita que realiza a un estado con motivo de su Segundo Informe de Gobierno.

Ante más de 15 mil zacatecanos reunidos en la Plaza de Armas, la presidenta de la República, acompañada del gobernador David Monreal, dio a conocer que estos apoyos representan una inversión acumulada de 16 mil 393 millones de pesos.

Sheinbaum en Zacatecas, es acompañada por Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua; Edna Elena Vega, secretaria de Desarrollo, Agrario, Territorial y Urbano; Leticia Ramírez Amaya, secretaria del Bienestar; David Monreal Ávila, gobernador Constitucional del Estado de Zacatecas; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación; Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y Columba Jazmín López Gutiérrez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. Presidencia

Los recursos se distribuyen de la siguiente manera: Pensión para Adultos Mayores: 212 mil 419 beneficiarios; Pensión Mujeres Bienestar: 45 mil 983 beneficiarias; Pensión para Personas con Discapacidad: 46 mil 923 beneficiarios y Jóvenes Construyendo el Futuro: 14 mil 329 beneficiarios.

La titular del Poder Ejecutivo Federal resaltó la importancia de los programas de Bienestar, que hoy constituyen derechos para millones de mexicanas y mexicanos, así como la ampliación de las becas educativas para garantizar que niñas, niños y jóvenes puedan permanecer en las aulas y continuar con sus estudios.

Por su parte, David Monreal agradeció el respaldo del Gobierno de México a Zacatecas para avanzar en la transformación, particularmente en rubros fundamentales como bienestar, educación, salud, campo, infraestructura y seguridad.

En este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció los resultados de la estrategia encabezada por el mandatario estatal, que logró una reducción de 96 por ciento en homicidios dolosos entre 2021 y 2026.

El gobernador David Monreal subrayó que el fortalecimiento institucional permitió que los policías pasaran de salarios de poco más de tres mil pesos mensuales a un mínimo de 18 mil pesos, resultado de una política orientada a dignificar y profesionalizar a quienes tienen bajo su responsabilidad la seguridad de las familias en la entidad.

La presidenta de la República destacó la importancia de esta transformación salarial y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad con 400 nuevas patrullas, ocho vehículos tácticos blindados, 106 motopatrullas y cuatrimotos, 16 inhibidores de drones, 12 drones tácticos, un domo inhibidor de drones, 12 aeronaves no tripuladas, adquisición de armas de fuego y uniformes.

Además de la construcción de un nuevo C5, seis centros regionales y 11 subcentros de monitoreo.