Mueren dos agentes federales por ataque armado en Veracruz

Dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y una de sus compañeras resultó herida durante un ataque perpetrado por integrantes de la delincuencia organizada en el municipio de Omealca, Veracruz.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio conocer que mientras los elementos realizaban labores de investigación cuando fueron atacados con disparos de arma de fuego.

A través de sus redes sociales, el funcionario federal precisó que la agente lesionada recibe atención médica y cuenta con el respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

García Harfuch expresó sus condolencias a las familias, compañeros y seres queridos de los dos elementos fallecidos. También reconoció su valentía y compromiso en las tareas de protección a la ciudadanía.

Tras conocerse el ataque, autoridades federales y estatales desplegaron un operativo en la región para localizar y detener a quienes participaron en los hechos.

En las acciones intervienen elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Veracruz, así como autoridades de Oaxaca.

El titular de la SSPC advirtió que la agresión contra los agentes federales no quedará impune y aseguró que los responsables serán presentados ante la justicia.

García Harfuch destacó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantendrá abiertas las investigaciones y dará a conocer nuevos detalles conforme avancen las indagatorias.