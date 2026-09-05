Mueren dos agentes federales por ataque armado en Veracruz
Omar García Harfuch informó que mientras los elementos realizaban labores de investigación, fueron atacados con disparos de arma de fuego.
Dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y una de sus compañeras resultó herida durante un ataque perpetrado por integrantes de la delincuencia organizada en el municipio de Omealca, Veracruz.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio conocer que mientras los elementos realizaban labores de investigación cuando fueron atacados con disparos de arma de fuego.
A través de sus redes sociales, el funcionario federal precisó que la agente lesionada recibe atención médica y cuenta con el respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
García Harfuch expresó sus condolencias a las familias, compañeros y seres queridos de los dos elementos fallecidos. También reconoció su valentía y compromiso en las tareas de protección a la ciudadanía.
Tras conocerse el ataque, autoridades federales y estatales desplegaron un operativo en la región para localizar y detener a quienes participaron en los hechos.
En las acciones intervienen elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Veracruz, así como autoridades de Oaxaca.
El titular de la SSPC advirtió que la agresión contra los agentes federales no quedará impune y aseguró que los responsables serán presentados ante la justicia.
García Harfuch destacó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantendrá abiertas las investigaciones y dará a conocer nuevos detalles conforme avancen las indagatorias.