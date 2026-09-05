Sheinbaum destaca caída de 85% en homicidios de Zacatecas

Por Ximena Mejía.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó ayer que el promedio diario de homicidios dolosos en Zacatecas presentó una disminución de 85 por ciento, al pasar de 1.13 en septiembre de 2024 a 0.17 en agosto de 2026.

Durante su conferencia matutina desde el municipio de Guadalupe, la mandataria federal aseguró que esa disminución debe atribuirse al trabajo coordinado de su gabinete con las autoridades en Zacatecas.

Cuando vemos la reducción de homicidios en Zacatecas, la pregunta es ¿cómo se logró? Porque parece un número frío y la verdad es que hay mucha coordinación, pero hay un esfuerzo muy importante desde el gobierno de Zacatecas que tiene que ver con el fortalecimiento de la policía, la investigación, el equipamiento, la inteligencia, todo el uso de tecnología que ha permitido esta reducción”, puntualizó.

Fortalecimiento de la seguridad en Zacatecas

La Mandataria federal reconoció el trabajo del gobierno de Zacatecas para las acciones de pacificación en el estado como fueron el aumento de sueldos de la policía de 3 mil 500 pesos en 2021 a 18 mil pesos en 2026. A los oficiales se les dieron prestaciones de pensión del IMSS, ISSSTEZAC, Orfandad y Viudez, seguro de vida para policías de 1 millón 250 mil pesos por fallecimiento en cumplimiento del deber, y 650 mil pesos por causas naturales.

Además del fortalecimiento de las instituciones de seguridad con 400 nuevas patrullas, ocho vehículos tácticos blindados, 106 motopatrullas y cuatrimotos, 16 inhibidores de drones, 12 drones tácticos, un domo inhibidor de drones, 12 aeronaves no tripuladas, adquisición de armas de fuego y uniformes. Se construyó un nuevo C5, seis centros regionales y 11 subcentros de monitoreo.

Detenidos por ataque con explosivos en Ojocaliente

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que hay tres detenidos tras el ataque en el municipio de Ojocaliente, además de que una de las líneas de investigación es la disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico.

Al participar en la conferencia matutina, el titular de Seguridad informó que alrededor de 200 kilos de material explosivo fueron utilizados en el coche-bomba que estalló frente a la comandancia.

Y dijo que Zacatecas ha registrado 23 agresiones con explosivos, de las cuales, seis ocurrieron en vehículos cargados con algún tipo de artefacto.

Reducción de homicidios y delitos de alto impacto

En su intervención, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que, comparando el promedio diario de víctimas de homicidio doloso por año, de 2021 a 2026 se observa una reducción preliminar del 96% al pasar de 4.5 a 0.2.

Respecto a los delitos de alto impacto por año, puntualizó que, de manera preliminar, hay una disminución del 59% al pasar de 9.7 en el 2022 a 4.0 en 2026; destaca el robo de vehículo en la entidad, que ha presentado una disminución de 42% de 2022 al 2026. También se reconoció que 75% de la población en Zacatecas aún se siente insegura, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

*mcam