Alerta en Zacatecas: Denuncian plan de criminales para comprar a policías

Las corporaciones de seguridad pública de Zacatecas se mantienen en alerta máxima ante el riesgo de nuevos ataques de organizaciones criminales y los intentos de algunos de sus integrantes para establecer acuerdos con mandos policiacos municipales, a cambio de dinero y protección.

El secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral, confirmó que directores de distintas corporaciones municipales han recibido mensajes de personas que aseguran pertenecer a grupos delictivos y que les ofrecen recursos económicos a cambio de permitirles operar en sus respectivas demarcaciones.

Los directores, me han informado, tenemos capturas de pantalla donde le dicen: ‘¿cuánto quieres? Te doy 25 mil pesos, te doy 50 mil pesos al mes, déjame entrar, déjame hacer mis actividades’, y los directores me informan”, comentó.

Ofertas de dinero y agresiones contra policías

De acuerdo con el funcionario, el rechazo de los mandos policiacos a estas propuestas ha derivado en agresiones contra corporaciones como la de Ojocaliente, por lo que no se descarta que este tipo de ataques continúen y que la situación de seguridad permanezca bajo vigilancia.

Ante esta situación, las autoridades zacatecanas mantienen coordinación con sus homólogas de Aguascalientes, debido a que se presume que la organización delictiva relacionada con el atentado con un coche bomba habría establecido operaciones en la entidad vecina.

“Nos queda claro, ni queremos culpar a Aguascalientes, simplemente que ese cártel llega hacia Zacatecas (…) y si hablamos del centro, del cóncavo, pues está Aguascalientes ¿y a quien culpamos? A nadie, simplemente que aquí están y por eso están en la orilla, tratando de entrar y golpear a las policías municipales”, agregó Medina Mayoral.

Mantienen vigilancia en municipios

Aunque la comandancia policiaca afectada ya se observa sin seguridad permanente, los patrullajes se mantienen de manera constante con el propósito de evitar actos de rapiña en las viviendas que fueron afectadas.

Como parte de estas acciones, también se han instalado filtros de vigilancia en los accesos carreteros a la cabecera municipal, con el objetivo de reforzar la seguridad y mantener una mayor vigilancia ante el riesgo de nuevos hechos.

*mcam