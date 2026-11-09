Profepa atendió a 985 ejemplares de fauna silvestre durante octubre; 462 fueron liberados

Durante octubre de 2026, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó acciones de atención y protección para 985 ejemplares de fauna silvestre en distintas entidades del país, de los cuales 462 fueron liberados en su hábitat natural, de acuerdo con los reportes de 29 oficinas estatales.

Del total de animales atendidos, 264 fueron rescatados, 372 entregados voluntariamente, 136 asegurados y 213 decomisados. Entre las especies se encuentran tortugas, cocodrilos, serpientes, iguanas, loros, guacamayas, aves rapaces, tlacuaches, mapaches, monos araña y osos negros.

Las entidades con mayor número de ejemplares atendidos fueron Nayarit, con 187; Tamaulipas, con 124; Morelos, con 114, y Quintana Roo, con 85. En conjunto, estas cuatro oficinas concentraron 510 animales, equivalentes al 51.8% del total reportado.

Entre las acciones destacadas figura la liberación de 178 crías de tortuga marina golfina en Nayarit, nacidas tras la incubación de huevos que habían sido asegurados y puestos a disposición de la autoridad. En Quintana Roo también se liberaron 68 chipes palmeros, aves migratorias que recibieron valoración médica tras llegar a Mahahual en una embarcación, así como siete chachalacas que concluyeron su rehabilitación.

Entre las especies se encuentran tortugas, cocodrilos, serpientes, iguanas, loros, guacamayas, aves rapaces, tlacuaches, mapaches, monos araña y osos negros. Cortesía

En Morelos, la Profepa recibió voluntariamente 55 ranas dardo que eran trasladadas mediante un servicio de entregas. Mientras tanto, en Veracruz, una ciudadana entregó 45 tortugas de distintas especies que permanecían en condiciones de hacinamiento e insalubridad dentro de cubos de plástico. Los ejemplares fueron trasladados a una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.

Por su parte, en Nuevo León se concretó la liberación de siete osos negros americanos, entre ellos una hembra y sus dos crías. En Tamaulipas se reportó el rescate y aseguramiento de 42 ejemplares de diversas especies, entre ellas un oso negro juvenil, un león, un bisonte americano, un ajolote albino y distintas aves y reptiles.

La dependencia informó que 506 ejemplares requirieron atención o resguardo, por lo que fueron canalizados a unidades de manejo, instalaciones especializadas, clínicas veterinarias y otros espacios adecuados. En los operativos participaron autoridades locales, especialistas y Comités de Vigilancia Ambiental Participativa.

Finalmente, durante octubre se reportaron 17 bajas de ejemplares, mientras que las liberaciones se realizaron conforme a las condiciones físicas de los animales y sus posibilidades de reintegración al medio natural.