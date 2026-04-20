Productores de frijol protestan en Durango; exigen precio justo 

Productores de frijol de Durango se manifestaron este lunes en las oficinas de Alimentación para el Bienestar para exigir un precio justo por la leguminosa.

Rubén Ibarra Alcántar, Presidente del Sistema Producto Frijol en la entidad, destacó que la entidad produjo 40 mil toneladas de la semilla, y solamente se acopio 30, el resto es decir 10 mil toneladas desconocen donde quedaron.

Puso como ejemplo que a Zacatecas le entregaron una ampliación de este producto de 20 mil toneladas, mientras que a Durango nada.

Los productores manifestaron su inconformidad por los bajos precios del frijol Fotos: Productores Frijol

Sostuvo que su inconformidad estriba en que se abrirá el acopio para 5 mil toneladas más, a un pago de 16 pesos el kilo, no salen los gastos, mucho menos cuando todo está subiendo como el diésel y los fertilizantes.

Ibarra Alcántar, manifestó que también acudieron al Congreso del Estado, donde una comisión habló con los diputados quienes harán un exhortó al gobierno federal y estatal para que intervengan en esta situación.