Procesan a cuatro integrantes de una red criminal dedicada al tráfico de migrantes

La Fiscalía General de la República (FGR) logró ubicar a cuatro personas señaladas como integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes de México hacia Estados Unidos, y que operaba en Matamoros y Reynosa, Tamaulipas.

Tras las investigaciones, un juez de control federal vinculó a proceso a José “N”, Patricia “N”, Diana “N” y Milagros “N”, esta última identificada como presunta líder del grupo.

Milagros “N” ya se encontraba recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, por otro proceso relacionado con tráfico de personas. Su detención previa estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Recientemente, José “N”, Patricia “N” y Diana “N” fueron detenidos durante cateos realizados en Matamoros y posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público.

Las indagatorias se derivaron de información compartida entre la agencia estadounidense Customs and Border Protection (CBP) y la Policía Federal Ministerial de la FGR.

Dichos informes señalaban la existencia de esta organización, la cual presuntamente trasladaba a personas migrantes hacia territorio estadounidense desde Matamoros y Reynosa.

Al revisar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el juez consideró que eran suficientes y dictó auto de vinculación a proceso por el delito de delincuencia organizada para cometer tráfico de personas.

Piden en tortillas que migrantes regresen a México

Por Karla Méndez

Una presunta campaña para promover el retorno voluntario de migrantes mexicanos desde Estados Unidos habría llegado hasta colonias populares de este municipio de Zacatecas, mediante mensajes impresos en papel utilizado para envolver tortillas.

En alrededor de 10 tortillerías ubicadas en las colonias La Campesina, Las Margaritas y Ojo de Agua de la Palma habrían recibido de manera gratuita paquetes de papel para envolver tortillas con mensajes relacionados con el retorno de migrantes a México.

Entre las frases impresas en el material se encuentran: “¿Lo extrañas? Dile de CBP Home App” y “$2,600 dólares de regreso a casa”.

Dicho material habría sido distribuido como parte de una estrategia dirigida a ciudadanos zacatecanos, con el propósito de que inviten a sus familiares que se encuentran en Estados Unidos a regresar voluntariamente a México.

Las imágenes muestran el papel utilizado para envolver tortillas con diversos elementos y mensajes alusivos al programa de retorno.

La Sego advirtió sobre códigos QR falsos en papel de tortillerías de Oaxaca, usados para difundir propaganda y presuntamente robar información personal. Patricia Briseño

El año pasado, el gobierno de Estados Unidos lanzó en México una campaña publicitaria para invitar a los migrantes a abandonar el país del norte o, de lo contrario, enfrentar la deportación.

Los anuncios también se transmitieron en la televisión abierta de México.

Del mismo modo, el gobierno estadunidense lanzó en 2025 CBP Home, una controversial aplicación para que los migrantes pudieran “autodeportarse” en lugar de pasar por un arresto y detención, con lo que tendrían la oportunidad buscar más adelante su ingreso legal.

El lanzamiento fue parte de los planes de Donald Trump, quien prometió deportar a un número récord de migrantes que se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos.

Las cifras iniciales de deportaciones del mandatario republicano quedaron por debajo del promedio mensual del año fiscal 2024 bajo el demócrata Joe Biden, aunque muchas de las últimas expulsiones incluyeron a migrantes que cruzaron la frontera en fecha reciente.

CBP Home da a los extranjeros la opción de irse ahora y autodeportarse, por lo que aún pueden tener la oportunidad de regresar legalmente en el futuro y vivir el sueño americano”, explicó la entonces secretaria de Seguridad Nacional estadunidense, Kristi Noem, en un comunicado.

Campaña antimigrante en Zacatecas fracasa

Por Omar Hernández

Comerciantes de tortillas en Guadalupe, Zacatecas, confirmaron que individuos sin identificar repartieron papeles para envolver tortillas de forma gratuita en varios establecimientos de las colonias céntricas de la cabecera municipal durante junio y julio.

Estas impresiones en color contenían mensajes que invitaban a los migrantes indocumentados a regresar a casa, ofreciéndoles recursos y acompañamiento para salir de Estados Unidos.

Sin embargo, poco después de que comenzaran a usar las hojas impresas para envolver las tortillas, los clientes se quejaron de que la tinta se impregnaba en las tortillas y las manchaba. Como resultado, todos los establecimientos retiraron y desecharon las hojas impresas, sin guardar ningún ejemplar de la campaña antimigrante.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido una declaración sobre esta campaña, y las personas que repartieron las hojas impresas no han regresado a las tortillerías.