Estudiantes mexiquenses inician ciclo escolar 2026 – 2027 con seguro escolar

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, anunció que los estudiantes de la entidad comenzaron el ciclo escolar 2026-2027 con seguro escolar, el cual, subrayó, representa una de las principales novedades para este periodo académico.

Muchos de los maestros nos preocupamos porque un niño se nos enferma, hay un accidente y a dónde lo enviamos. Pues ya también a partir de este primer minuto ya cuenta con un seguro escolar todos los estudiantes que integran las diferentes instituciones educativas”.

En la ceremonia de arranque de actividades en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, en Xalatlaco, la mandataria estatal informó que los libros de texto gratuitos ya se encuentran en las escuelas y que desde este lunes comenzó la entrega de útiles escolares.

Ante estudiantes, docentes y madres y padres de familia, la Gobernadora mexiquense anunció también la entrega de 40 equipos de cómputo para la Escuela Primaria Cuauhtémoc, con los que se ampliarán las herramientas disponibles para los estudiantes.

En las escuelas del Estado de México continuará durante el ciclo escolar es Mochila de Paz, informó la mandataria Delfina Gómez, quien pidió a madres y padres de familia involucrarse en esta estrategia preventiva.