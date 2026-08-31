Inhabilitan laboratorio clandestino en Zitácuaro, Michoacán

En operativos de vigilancia terrestre, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Armada, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República, localizaron e inmovilizaron un laboratorio clandestino dedicado a la elaboración de drogas sintéticas en el municipio de Zitácuaro, Michoacán.

En la acción realizada en concreto en el poblado Rincón del Ahorcado, de dicho municipio michoacano, los integrantes de las dependencias federales aseguraron mil 515 litros de una sustancia similar a la metanfetamina y mil 991 kilos de metanfetamina, además de más de dos toneladas de sustancias químicas y precursores empleados para la elaboración de la droga.

En el operativo fueron se localizaron nueve reactores, 35 tanques de gas y un campamento.

En un comunicado se destacó que con este aseguramiento el Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional han localizado dos mil 644 laboratorios clandestinos en distintas regiones del país, en lo que va de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.