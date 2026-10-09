Procesan a extorsionador que amenazó de muerte a granjero

Un hombre fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad penal en la comisión del delito de extorsión agravada, el cual se cometió en el municipio de Gómez Palacio, Durango.

La Fiscalía General del Estado, informo que fue la Unidad Especializada en el Combate al Delito de Secuestro, que mediante los elementos de prueba se logró lo anterior en contra de Luis Manuel "N", alias “El Pelayo”, por su presunta responsabilidad penal en la comisión del delito de extorsión agravada, cometido en perjuicio de un masculino.

De acuerdo con hecho que integra la carpeta de investigación, el 6 de marzo del presente año, aproximadamente a las 10:00 horas, Luis Manuel acudió a una granja ubicada en la carretera Gómez Palacio-Tlahualilo de la ciudad lagunera, lugar en el que entregó a la víctima una hoja de papel, en la cual se encontraba escrito la exigencia del pago de cinco mil pesos, un número de cuenta bancaria y diversas amenazas, para luego retirarse del lugar.

Posteriormente, la víctima comenzó a recibir mensajes de texto amenazantes, por lo que se vio obligado a realizar un depósito de cuatro mil 400 pesos al número de cuenta entregado por Luis Manuel; aun así, de mayo a julio, el ahora imputado continúo enviando mensajes con amenazas de muerte hacia la víctima.

Al temer por su vida, el afectado presentó la correspondiente denuncia.

Con base en las investigaciones realizadas por elementos de la Unidad Especializada en el Combate al Delito de Secuestro (UECS), se logró establecer la presunta responsabilidad de Luis Manuel, quien fue aprehendido.

“El Pelayo” fue puesto a disposición del juez de control, llevándose a cabo la audiencia de vinculación a proceso por el delito de extorsión agravada, en la cual la autoridad judicial dictó auto de vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva, misma que deberá cumplir al interior del Centro de Reinserción Social número 1, otorgando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.