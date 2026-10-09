Salomón Jara nombra a Maribel Salinas como nueva secretaria de Bienestar

Maribel Salinas Velasco fue nombrada como la nueva titular de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión en Oaxaca, cargo que asume luego de que en febrero fuera separada de la dirección del Sistema DIF tras el fallecimiento de dos niñas de nacionalidad haitiana en el centro de asistencia social Casa Pato.

El nombramiento de Salinas Velasco se da en relevo de Vilma Martínez Cortés, quien renunció al cargo para contender en el próximo proceso electoral por una diputación federal con el partido Morena.

La nueva funcionaria, ahora integrada al gabinete legal del gobernador Salomón Jara, llega al cargo a ocho meses de la tragedia donde las menores migrantes, que se encontraban acompañadas por su madre, esperaban ser repatriadas a su país de origen.

Foto: Especial

A la fecha, aún está pendiente el deslinde de responsabilidades de Salinas Velasco. Extraoficialmente se informó que la madre fue indemnizada; sin embargo, organizaciones de derechos humanos y defensoras de personas migrantes señalan que prevalece la impunidad ante lo que califican como una negligencia institucional.

Las niñas originarias de Haití fueron localizadas al interior de una fosa séptica tras haber sido reportadas como desaparecidas.

Fue el propio gobernador quien presentó a Maribel Salinas Velasco al frente de Bienestar, con la encomienda de “trabajar para combatir el rezago y elevar, todavía más, la calidad de vida de las familias en la entidad”.

En la misma jornada se anunciaron relevos en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), la Secretaría de Turismo y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca (CECyTEO).

Finalmente, Jara Cruz conminó a los nuevos funcionarios a trabajar bajo los principios del movimiento y anteponer, en todo momento, el bienestar de la población oaxaqueña.